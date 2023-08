Operazione chiusa: Napoli, saluta i compagni

Un campione d’Italia è ormai ai saluti: lascia Napoli, ha già detto addio ai compagni di squadra. Ecco dove giocherà.

Per una trattativa che sfuma, in maniera piuttosto clamorosa, ce n’è un’altra destinata ad andare serenamente in porto. Ormai siamo ai dettagli, ma tutte le parti sembrano aver trovato un’intesa: il Napoli sta per salutare un altro giocatore campione d’Italia, un altro degli eroi che lo scorso anno sono riusciti a riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni di passione e attesa.

Il mercato degli azzurri, nonostante le mille difficoltà incontrate in questi giorni per puntellare la rosa in alcuni ruoli ancora scoperti, non è finito. Serve ancora cedere alcuni degli esuberi che potrebbero risultare poco utili a Garcia nel corso della stagione, e tra questi anche un centrocampista che tanto ha dato all’azzurro ma che ormai da tempo era finito ai margini della rosa.

Rispetto al Napoli di Spalletti sta cambiando pelle quello di Garcia, con qualche nuovo volto e anche alcuni cambiamenti nelle gerarchie. Sembra ad esempio aver guadagnato posizioni nella considerazione dell’allenatore Giacomo Raspadori. Tra i tanti giocatori ancora presenti nella rosa, ce n’è però qualcuno che, proprio come già accaduto con Spalletti, sembrava da tempo ai margini del progetto tecnico.

Nemmeno l’arrivo di un nuovo allenatore è servito a riportarlo al centro dell’universo azzurro, ormai incentrato in maniera evidente su un terzetto di centrocampisti, Zielinski-Lobotka-Anguissa, che sembra il perno ideale su cui costruire le fortune della squadra ancora per qualche anno.

Napoli, il campione è ai saluti: ha già detto addio ai compagni di squadra

Considerando che quei tre, salvo infortuni o impegni di altro genere (come la Coppa d’Africa) resteranno quasi intoccabili nelle gerarchie anche del nuovo allenatore, per gli altri centrocampisti del Napoli è evidente che lo spazio sia ridotto al lumicino. E non tutti hanno intenzione di stare a guardare i propri compagni in campo.

Per questo motivo qualcuno, come Diego Demme, è da tempo con le valigie in mano, pronto a prendere il primo volo utile per andare in una squadra che possa ridargli la possibilità di scendere in campo con continuità. E quella squadra sembrerebbe essere l’Hertha Berlino, formazione blasonata ma retrocessa lo scorso anno nella Serie B tedesca.

Dopo aver realizzato il sogno di vincere uno scudetto con la squadra del cuore di suo padre, Diego avrebbe accettato la corte dei tedeschi, che hanno appena ceduto il centrocampista Dodi Lukebakio, facendo spazio in rosa proprio per il mediano azzurro.

Non a caso, negli scorsi giorni il giocatore avrebbe salutato alcuni dei compagni di squadra con cui ha più legato attraverso un bel pranzo d’addio. A questo punto, difficile si possa tornare indietro. Il Napoli vuole infatti liberarsi del suo ingaggio importante, e accetta di farlo partire anche dietro il pagamento di una somma ‘simbolica’ (si parla di circa 1 milione e mezzo di euro).

E chissà che anche la sua cessione non possa diventare il tassello decisivo per l’arrivo in azzurro di qualche altro centrocampista. Un’ipotesi che adesso, sfumato Veiga, si fa però necessariamente più complicata, considerando quanto poco tempo manchi alla fine del mercato.