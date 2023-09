“Gli italiani mi stanno sul ca**o”, retroscena Frey, la rivelazione

Arrivano notizia importanti che riguardano il passato di uno dei più importanti portieri francesi del mondo del calcio che hanno giocato negli anni passati in Italia.

Una clamorosa rivelazione quella che è arrivata dall’ex storico calciatore che oggi è ritirato ormai da anni dal calcio giocato. C’è una notizia che svela quello che è accaduto in passato.

In Italia ha vestito le prestigiose maglie di Genoa, Fiorentina, Parma, Inter e Verona. Intanto, dopo aver assaporato anche la maglia della Nazionale della Francia ora arriva una notizia molto importante inerente al passato.

Francia: Frey non convocato da Domenech, il motivo

L’ex portiere Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di TvPlay con i colleghi di calciomercato.it e ha raccontato tutti retroscena importanti inerenti al passato con la Francia e Domenech. Infatti, sono queste le parole del noto ex portiere su quello che gli è accaduto:

“In Francia sono stato fatto fuori da Domenech perché giocavo in Italia e lui odiava gli italiani. Mi ha detto in faccia che non voleva convocarmi perché giocavo in Italia. Mi obbligava a saltare la partita dell’Inter e ci metteva in panchina. Eravamo io e Dalmat. Mi disse che non poteva vedere gli italiani ed in questo modo faceva un dispetto agli italiani”.