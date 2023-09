Federica Nargi come Barbie: fan in delirio

Federica Nargi entra nel trend del momento e diventa una Barbie per la gioia degli ammiratori: lo scatto seducente e ironico della showgirl

Quando si è di fronte a Federica Nargi, si resta sempre incantati. È un dato di fatto a cui non ci si può sottrarre, la bellezza e sensualità della showgirl romana hanno da tempo conquistato la scena facendone una delle principali icone italiane al femminile.

Un ideale di fascino clamoroso il suo, ben presente nella mente e nel cuore del pubblico fin dai tempi di Striscia la Notizia. Non è un caso che il nome di Federica sia entrato nella schiera delle cosiddette veline ‘leggendarie’, insieme alle varie Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Melissa Satta. Una presenza nel mondo dello spettacolo che da allora ha saputo tenere banco con classe e stile unici e inenarrabili.

Conduttrice televisiva, modella, influencer di grido, Federica è ancora sulla cresta dell’onda e lo sarà decisamente a lungo, con una bellezza intramontabile che lascia sempre il segno. La 33enne è una star dei social, ovviamente, e su Instagram risulta sempre e comunque tra le più cliccate in assoluto, con un pubblico che supera largamente i quattro milioni di followers.

Federica Nargi è la nuova Barbie, modello inedito e tutto da ridere ma anche da amare

Nel corso dell’estate, Federica ci ha regalato visioni tra le più belle di sempre, in forma smagliante e nelle pose più seducenti e accattivanti. La Nargi è amatissima dai fan anche per la capacità, di quando in quando, di prendersi poco sul serio e scherzare su se stessa. Ed ecco come ha fatto sorridere gli ammiratori nell’ultimo post sui social.

Anche Federica ha apprezzato molto il film Barbie, uscito ultimamente nelle sale. Ed eccola trasformarsi in una delle celebri bambole della Mattel, con un ‘modello’ tutto suo che ci ricorda il suo fascino ma strappa anche una risata.

In maniera autoironica, scrive di se stessa: “Ecco a voi Barbie ANSIA: quando ogni decisione diventa una tragedia da risolvere!“. Il primo piano però come al solito ci conquista immediatamente. Sorriso radioso, top striminzito che scopre l’ombelico ed è aderente abbastanza da esaltare le sue curve. Commenti estasiati e like come sempre la fanno da padroni sulla sua bacheca. Di certo, nel cuore dei fan, Federica non ha niente da invidiare a Margot Robbie.