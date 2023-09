Infortunio Milan, situazione pericolosa: svelato quando torna

Il Milan è intenzionato a tornare a vincere e per farlo la società ha investito fortemente sulla rosa: c’è l’infortunio che preoccupa tutti.

I rossoneri hanno iniziato bene la stagione ma ci sono già le prime difficoltà che possono già far preoccupare i tifosi in vista del proseguimento della stagione che si preannuncia estremamente difficile sotto tutti i punti di vista. La squadra sta girando bene anche se ha avuto un momento di flessione dopo il derby.

Stefano Pioli è chiamato a vincere almeno un trofeo in questa stagione, dopo l’ultima annata che è stata tutt’altro che positiva. La semifinale di Champions League è certamente un traguardo importante ma non è bastato per rendere felici i tifosi.

Milan, guai seri per Pioli: le ultime

Il Milan di Stefano Pioli segue l’Inter in classifica, al secondo posto al pari della Juventus. I rossoneri sono chiamati a fare una grande stagione dopo le difficoltà vissute nell’annata 2022-23. La squadra ha iniziato molto bene questa stagione ma ci sono ancora molte cose da mettere in ordine per riuscire a far quadrare bene tutti i conti in vista del proseguimento del campionato.

Domani il Milan affronterà la Lazio in una partita ad alto tasso di intensità tecnico che rischia di mettere in dfficoltà la squadra. Le rotazioni che ci sono state a Cagliari hanno portato tranquillità alla rosa dal punto di vista degli infortuni ma ci sono ancora delle situazioni in bilico.

In casa Milan Pioli deve fronteggiare ancora qualche “guaio” serio che spera di risolvere il prima possibile.

Milan, le ultime sull’infortunio di Ismael Bennacer

L’infortunio di Ismael Bennacer è sicuramente una bella gatta da pelare per il Milan e per Stefano Pioli. L’allenatore emiliano spera di ritrovare presto il suo metronomo per ridare geometrie e grande qualità al suo centrocampo che è completamente rinnovato rispetto alla passata stagione.

In conferenza stama, Pioli ha parlato dell’infortunio di Ismael Bennacer e dei tempi di recuper del centrocampista algerino. Si è operato al crociato poco prima della fine della scorsa stagione e non è ancora certo quando può tornare in campo.

“Bennacer tonerà a metà ottobre per fare un lavoro un po’ più specifico, ma non ci sono tempi specifici”.

Quando torna in campo Bennacer?

Il rientro in campo di Ismael Bennacer è ancora incerto. Se a ottobre tornerà ad allenarsi sul campo, serviranno almeno 45 o 60 giorni per rivederlo poi in campo ai livelli importanti a cui aveva abituato tutti.

Ciò vuol dire che Bennacer potrebbe tornare al 100% solo nel mese di dicembre ma poi dopo qualche settimana dovrà lasciare nuovamente il club rossonero.

L’Algeria lo attende per la Coppa d’Africa e sarà il calciatore a scegliere, insieme al Milan, se è il caso di “rischiare” o continuare passo dopo passo l’iter riabilitativo.