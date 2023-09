Shock al PSG, allenatore indagato per violenza

Ha del clamoroso la notizia che ha scioccato tutti in Francia, all’interno del PSG ed in generale nel calcio internazionale. L’allenatore, infatti, è stato indagato per violenza ed ora si aspetta che la giustizia faccia il suo corso. Ma le notizie che trapelano sono davvero inquietanti.

Nonostante sia indubbiamente una delle compagini più importanti su scala internazionale, la situazione in casa Paris Saint Germain è sempre incandescente e non si placano mai le tensioni. Dopo una estate in cui c’è stato sì l’arrivo di Luis Enrique, ma al contempo sono praticamente scappati diversi campioni, adesso arriva un nuovo terremoto su questo club. L’ex allenatore, infatti, è stato denunciato ed ora è indagato per violenza dalle autorità, che devono fare il possibile adesso per stabilire le responsabilità di questo caso che ha una portata enorme. E che potrebbe avere delle conseguenze a dir poco gravi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo. E quali sono gli scenari che si aprono da questo punto di vista.

Shock a Parigi, indagato l’allenatore

Quello che si è sempre pensato del Paris Saint Germain è che, al netto di una squadra davvero da urlo e da dream team, non è tutto oro quel che luccica. Alle spalle, infatti, la situazione è spesso infuocata, soprattutto visto che i successi non rispecchiano gli investimenti fatti. Stavolta però il PSG non finisce in prima pagina per questioni di campo ma per un allenatore.

Come riportato dal quotidiano “Le Parisien”, infatti, l’ex allenatore del PSG femminile Didier Ollé-Nicolle è indagato per violenza sessuale. La denuncia è arrivata per mano della calciatrice Kadidiatou Diani, che nel mese scorso ha denunciato l’accaduto dopo il divorzio con i parigini e la firma sul contratto con il Lione.

Ex allenatore del PSG indagato per violenza

La calciatrice ha raccontato che il tecnico ha avuto comportamenti non appropriati con le sue calciatrice. Addirittura a lei in una circostanza avrebbe toccato il lato B nel bel mezzo dell’intervallo della partita. Ovviamente dal canto suo il tecnico, per voce del suo avvocato, ha negato tutto, con quest’ultimo che non ha escluso che possa arrivare ora una controdenuncia per calunnia. La sua immagine, in tal senso, adesso è danneggiata in maniera del tutto inevitabile. In una situazione del genere, anche la posizione del PSG non sarebbe comodissima. Per usare un eufemismo.