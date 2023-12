In Italia si sta allargando a macchia d’olio il caso scommesse. La questione, infatti, sembrava essersi risolta con la decisione di non fermare Nicolò Zaniolo e con le squalifiche per Tonali e Fagioli. Negli ultimi giorni, però, l’incendio e divampato nuovamente ed ora altri calciatori vengono chiamati in causa e sono sotto osservazione.

Il calcio italiano, ormai diverse settimane fa, è stato letteralmente travolto dal mondo delle scommesse. In senso generico e nello specifico da quelle su siti illegali. Questo caso ha portato alle squalifiche per Tonali e per Fagioli, mentre a Zaniolo è andata decisamente meglio. Negli ultimi giorni, però, questo caso ha confermato che non si è ancora concluso e che anzi c’è ancora tanto, tantissimo sul quale indagare. Negli ultimi giorni a finire nell’occhio del ciclone sono stati diversi calciatori del Benevento ed in generale di Serie B e categorie inferiori. Adesso questo caso sembra allargarsi ancora di più, dal momento che emergono nuovi giocatori coinvolti.

FIGC, si allarga la querelle relativa alle scommesse

Nei giorni scorsi ha spiazzato tutti la notizia dei tanti calciatori del Benevento coinvolti in questo affare e sui quali è partita una indagine da parte delle autorità per appurare eventuali illeciti. In tal senso, però, arrivano nuovi sviluppi importanti.

A quanto pare, infatti, come raccontato da “Calcio&Finanza“, ci sarebbero anche altri calciatori, anche in questo caso ex Benevento, coinvolti in questa inchiesta e che saranno chiamati a breve a chiarire le loro posizioni. La sensazione, dunque, è che siamo solo all’inizio di un terremoto che lascerà tante macerie dietro di sé. L’ennesimo scandalo che si abbatte sul calcio italiano.

Benevento, altri calciatori coinvolti nel caso scommesse

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, i quattro giocatori che hanno giocato o giocano nel Benevento, vale a dire Pastina, Letizia, Coda e Forte, dovranno chiarire la loro posizione. In tal senso, c’è da specificare e da fare chiarezza sull’ipotesi di scommesse piazzate proprio sul club giallorosso. Nel momento in cui questo non dovesse accadere, allora sarebbero guai. Come raccontato da BresciaOggi, al momento il giocatore Gaetano Letizia, al suo direttore sportivo alla Feralpi Salò, ha ribadito di essere molto tranquillo e di non temere nessuna squalifica.