Lewandowski via gratis: occasione Milan, scatta la clausola

Occasione incredibile per il Milan, che deve acquistare un nuovo centravanti di alto livello: Lewandowski può lasciare gratis il Barcellona

Il Milan naviga a vista e Stefano Pioli cerca delle soluzioni alternative per risalire la china. La scelta di schierare Theo Hernandez nel ruolo di difensore centrale dimostra ulteriormente che il tecnico emiliano non ha paura di sperimentare, a maggior ragione durante i periodi più bui calcisticamente parlando. Ad ogni modo, la rosa del ‘Diavolo’ presenta delle problematiche tutt’altro che indifferenti, al di là della spinosa questione infortuni.

In particolare, manca soprattutto un centravanti di alto livello, in grado potenzialmente di fare la differenza in qualunque momento della stagione. Nessuno discute il valore di Olivier Giroud, il quale è ancora oggi un attaccante di tutto rispetto. Ma l’età avanzata del bomber francese pesa sempre di più e non potrebbe essere altrimenti.

Inoltre, Luka Jovic finora ha deluso ampiamente le aspettative, tolta la rete contro il Frosinone. Un club come il Milan ha bisogno di certezze, sennò per forza di cose va in grande difficoltà. Ragion per cui la dirigenza meneghina, capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, si è già attivata da tempo sul fronte calciomercato.

La ricerca della punta è di fondamentale importanza, in più sarà necessario un investimento rilevante dal punto di vista economico. Ebbene chi potrebbe diventare il nuovo numero 9 del Milan? Nell’ultimo periodo sono circolati diversi nomi, su tutti Jonathan David del Lille.

Attenzione, però, pure alla clamorosa pista che porta al nome di Robert Lewandowski. Apparentemente si tratta di un profilo decisamente fuori portata per la società rossonera, ma stando a quanto riferisce ‘Sport’ nel contratto della stella polacca ci sarebbe una clausola che potrebbe cambiare totalmente lo scenario.

Lewandowski gratis al Milan: così il sogno può diventare realtà

La fonte citata, entrando più nello specifico, sostiene che il Barcellona potrebbe rescindere il contratto dell’ex Bayern Monaco con un anno di anticipo al termine dell’annata sportiva 2024/25. La clausola in argomento si attiverebbe se Lewandowski non dovesse disputare almeno il 55% delle partite dei blaugrana nella prossima stagione (sia da titolare che giocando almeno 45 minuti).

A quel punto il club spagnolo potrebbe convincersi a lasciar partire gratuitamente il proprio bomber nell’estate del 2025, quando Lewandowski compirà 37 anni. In questo modo il Barça risparmierebbe tanti soldi. Non è da escludere a priori che il Milan nel caso possa rendersi protagonista di un tentativo concreto, anche se chiaramente abbiamo a che fare con un’ipotesi alquanto improbabile.

Il ‘Diavolo’, stavolta, è intenzionato a puntare su un giovane talento già pronto per la Serie A, in più farsi carico dello stipendio pesante del bomber polacco non sarebbe conveniente. Insomma, più fantacalcio che realtà. Ma nel calciomercato mai dire mai.