Juve, attacco frontale: “È una sciagura”

La Juventus sta attirando diverse critiche dopo il pareggio con il Bologna. Alcune mosse della società non sono andate giù a molti

Nonostante i 4 punti nelle prime due giornate, la Juventus non sta raccogliendo un grande consenso. La figura di Allegri è sempre sotto esame e ora anche Giuntoli è finito nel mirino della critica.

Il pareggio contro il Bologna ha aperto delle crepe preoccupanti nel mondo Juve. Dopo aver vinto in scioltezza a Udine, con un netto 0-3, in pochi potevano aspettarsi una battuta d’arresto del genere. Eppure Allegri se lo sentiva, visto che nella conferenza stampa pre gara era stato chiaro con i suoi. Un’attenzione nei confronti della pericolosa squadra di Thiago Motta che non c’è stata.

Se Di Bello avesse fischiato il rigore per l’intervento di Iling Junior su Ndoye, difficilmente i bianconeri sarebbero riusciti a strappare un punto. La classifica è tutto sommato buona, considerando le partenze ad handicap di Lazio, Roma e Atalanta, ma c’è qualcosa che non convince gli addetti ai lavori. Giornalisti e tifosi della “Vecchia Signora” si attendevano forse qualcosa di più, sia sul mercato che in campo. Allegri, manco a dirlo, è sempre nel mirino della critica, come avvenuto nelle ultime due stagioni. Ore, però, non è più l’unico ad essere bersagliato.

Juventus, il pareggio col Bologna pesa: piovono critiche anche su Giuntoli

Secondo quanto riportato su X (ex Twitter) dal giornalista Graziano Carugo Ciampi, esperto di cose juventine, anche Giuntoli non sta convincendo in questa sua prima parentesi in bianconero.

L’ex direttore del Napoli si è presentato con poca incisività sul mercato, visto che l’unico volto nuovo della rosa è Timothy Weah, preso prima del suo arrivo. Il ritorno di Cambiaso e il lancio di qualche giovane non sembra bastare alla piazza, che si attendeva una rifondazione più profonda.

A spiegarlo è stato proprio Graziano Carugo Ciampi, che ha scritto: “La Juve è costruita male e ha gerarchie senza senso. L’utilizzo di Mckennie e Alex Sandro, oltre alle voci sul rinnovo di Rugani, sono inspiegabili, al pari della bocciatura di Rovella”.

In effetti alcune scelte non sono andate proprio nella giusta direzione, specie considerando quelle che sono le necessità di bilancio della Juve e la prospettiva di ripartire con più decisione dai giovani (specie italiani). Vedremo se alla fine i risultati del campo riusciranno a far cambiare idea su allenatore e ds.