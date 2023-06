Wanda Nara, post di fuoco: l’intimo c’è o non c’è? Date un po’ un’occhiata!

Wanda Nara non si smentisce mai: nell’ultimo post c’è una domanda che nasce spontanea, e riguarda la presenza dell’intimo. Guardare per credere!

Wanda Nara è da sempre il sogno proibito di milioni di uomini, prevalentemente italiani e argentini, sempre numerosi sul suo account Instagram per godersi il prossimo post, che riserverà – potete starne certi – sempre più sorprese del precedente.

Questo, per chi segue Wanda da tempo, sembra ormai essere un punto fermo. Foto sempre più audaci, sempre più piccanti, per una donna che rappresenta ormai l’incarnazione stessa della sensualità. La storia con Mauro Icardi finalmente è tornata sui binari giusti e fra i due è tornato il sereno, come dimostra anche il recente post di lei dopo aver ricevuto uno stupendo mazzo di rose da suo marito lo scorso 27 maggio, quando è caduto il nono anniversario di matrimonio della coppia.

Una coppia “burrascosa”, almeno nell’ultimo anno, visto il tradimento di Icardi e la successiva separazione seguita da un periodo di “singletudine” da parte di Wanda, che pure ha allacciato qualche storia per provare a dimenticare il marito. Non ci è evidentemente riuscita, complici anche i disperati tentativi di Maurito di tornare nelle sue grazie, e alla fine marito perdonato e coppia ricomposta, in maniera anche piuttosto focosa. E del resto, visti i personaggi, non potrebbe essere altrimenti.

Wanda Nara sempre incontenibile: ma l’intimo c’è o no?

Una bellissima storia d’amore quella fra Wanda e Mauro, su questo non ci piove. Ma c’è anche il lavoro e così, mentre Icardi trascina il suo Galatasaray alla conquista del titolo, Wanda prosegue con il suo di modella e influencer, ora che il marito Maurito è tranquillo e non sembra essere arrivato ancora il momento di pensare al mercato.

Ecco quindi che Wanda si mostra sensuale più che mai. Un’immagine da far girare la testa perché la nostra eroina si propone in una posa mozzafiato e con una mise che è tutta un programma. Da quando è passata al black, la Nara ha acquisito senza dubbio fascino, con buona pace di chi preferisce le bionde. Quando poi il black è total, come in questo caso, il risultato non può che essere esplosivo. Soprattutto se c’è il vedo/non vedo che fa sognare.

E così Wanda ci propone un’immagine di lei in stivali neri e quello che a prima vista sembrerebbe un body, ma potrebbe anche essere una maglietta nera molto attillata. E perciò, fra le gambe, l’intimo c’è o non c’è? La sensazione è che la foto lasci volutamente il dubbio ai più maliziosi, corredata peraltro da una frase che è tutto un programma: “Ottengo sempre ciò che voglio”. Con una mise così, Wanda, puoi davvero dirlo forte!