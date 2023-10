Caso Lazio: viene fuori la verità, Sarri ha scoperto tutto

Novità importanti che riguardano il futuro di Maurizio Sarri con la Lazio che sta vivendo una situazione particolare. Ora arrivano aggiornamenti su quanto accaduto.

Il club biancoceleste sta attraversando un momento di crisi veramente forte. Dopo il secondo posto della passata stagione adesso c’è qualcosa che non va e bisogna subito trovare una soluzione.

Sembrava essere avviato in maniera importante questo progetto con Sarri alla guida della Lazio, ma qualcosa è accaduto ora che potrebbe mettere a rischio il lavoro del tecnico con la società capitolina.

Lazio: Sarri criticato, problemi con Lotito

Problemi interni tra Lotito e Sarri alla Lazio. L’allenatore ha cercato di capire come potrebbe finire questa situazione che al momento resta spinosa con la squadra che è al 16esimo posto e ha ottenuto soltanto 7 punti in 7 giornate. Un momento delicato per il club che rischia veramente do perdere ancora punti in vista del proseguo della stagione che può essere determinante, dove bisognerà fare di tutto per rimontare e sistemare le cose.

L’obiettivo della Lazio è quello di confermarsi tra le migliori di Serie A, ma così facendo le cose possono non andare come meglio si crede. Inoltre, Sarri ha di recente confermato che ci sono stati dei problemi sul mercato con il presidente Lotito e la società riguardo la possibilità di acquistare giocatori da lui richiesti. Non sono arrivati i colpi sperati e ora è tutto da chiarire.

Caso Lazio: Sarri scopre il problema

Nelle ultime dichiarazioni sono arrivati dei messaggi chiari di Maurizio Sarri in merito a questo disagio momentaneo che sta vivendo la Lazio. Queste le dichiarazioni dell’allenatore che sembra aver scoperto qualcosa e che ora potrebbe trovare una soluzione:

“Non riusciamo a capire che cosa possa essere successo. Io un’idea ce l’ho ma non la vengo a dire a voi, la dico a loro nello spogliatoio”.

Lazio: esonero Sarri, le ultime

Il club in queste ultime ore ha provato a capire che situazione c’è attualmente da affrontare. Perché la Lazio deve fare i conti con il possibile esonero di Sarri, che al momento però non è preso in considerazioni. Le voci però circolano e non sono smentite da nessun esponente della società.

Tanto è vero che circolano anche in nomi riguardo un possibile sostituto di Sarri con Tudor tra i primi candidati per la Lazio. Al momento però non sembrano esserci riscontri decisi riguardo questa situazione che resta così in sospeso e con un malumore interno difficile da gestire.