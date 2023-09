Ansia Juventus, nuovo infortunio: annuncio di Allegri

Dopo lo scivolone di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Juventus ha il dovere di tornare a vincere già contro il Lecce per evitare di vedere scappare ancora di più in solitaria l’Inter di Simone Inzaghi.

Per fortuna della Vecchia Signora la sfida contro i salentini sarà in casa, quindi la spinta dello Stadium potrebbe risultare essere decisiva ai fini del risultato finale, ma Massimiliano Allegri deve far fronte ad un’assenza che decisamente gli scombussola i piani.

Nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilia della partita contro il Lecce, l’allenatore della Juventus ha annunciato l’infortunio di uno dei suoi giocatori, che a questo punto è in forte dubbio per la sfida di domani sera.

Juventus, Allegri in emergenza: infortunio in vista del Lecce

Brutte notizie arrivano dall’infermeria della Continassa per la Juventus, stando anche a quanto confermato oggi dallo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L’allenatore bianconero ha infatti annunciato un forfait che potrebbe completamente stravolgergli il piani di formazione in vista della sfida di domani sera contro il Lecce.

Nelle prossime ore si capirà di più sulle condizioni del giocatore, il cui infortunio, comunque, al momento non preoccuperebbe più di tanto, come lasciato intendere anche dallo stesso Allegri, che non ha voluto allarmare più di tanto la piazza già abbastanza scossa di suo per il brutto risultato maturato nel corso dello scorso week-end.

In conferenza stampa l’allenatore della Juventus ha dunque comunicato del problema fisico accusato da Moise Kean. La presenza dell’attaccante italiano, che domani sarebbe dovuto partire titolare contro il Lecce per semplice turnover, è addirittura ora in dubbio, anche se, come anticipato, le sensazioni sono positive. Il ragazzo verrà rivalutato oggi, con Allegri che molto probabilmente prenderà una decisione fra stasera e domani mattina.

Juventus, infortunio Kean: le condizioni

Al momento, comunque, le condizioni di Kean non dovrebbero preoccupare più di tanto, anche se Allegri in conferenza stampa ha parlato di “un problemino alla tibia che si è riacutizzato“. L’attaccante della Juventus, comunque, verrà rivalutato nel corso del pomeriggio, e dunque non è assolutamente da escludere un suo rientro lampo già contro i salentini.

Juventus, Allegri torna sugli episodi di Reggio Emilia

Nel corso della conferenza stampa di oggi Massimiliano Allegri è tornato a parlare di quanto successo a Reggio Emilia, esprimendosi così su Szczesny e Gatti: “Szczesny e Gatti? Wojciech deve stare tranquillo, è il portiere titolare e domani giocherà lui, nonostante Perin. Federico? Deve stare tranquillo, non è successo niente, ha appena iniziato la sua carriera“.