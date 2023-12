Il Real Madrid torna alla carica: colpo nerazzurro

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti guarda in Italia per rinforzarsi in vista del nuovo anno: possibile assalto alla squadra nerazzurra

In casa Real Madrid c’è ancora parecchia indecisione su quella che sarà la guida tecnica a partire dalla prossima stagione. Il top club spagnolo infatti sembrava, fino a poche settimane fa, sicuro di veder partire Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha infatti un pre-accordo con la Nazionale del Brasile per il 2024.

Un accordo che però potrebbe anche saltare, visto che il presidente della Federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues è stato deposto per via di presunti errori in chiave elettorale. E ciò potrebbe dunque frenare lo sbarco di Ancelotti dalle parti di Rio de Janeiro.

A prescindere dal destino di Carletto e dalle decisioni di Florentino Perez sul futuro allenatore dei Blancos, il Real Madrid continuerà a puntare sulla sua consueta strategia di mercato. Ovvero prendere calciatori giovani e di talento, a livello internazionale, per metterli in condizione di esplodere dalle parti del Santiago Bernabeu.

Atalanta attenta: il Real fa sul serio per Scalvini

L’ultimo profilo giovane che intriga il Real Madrid non arriva dal Sudamerica, come per i colpacci recenti Vinicius, Rodrygo o Endrick. Bensì dalla Serie A italiana: gli osservatori della squadra iberica hanno messo gli occhi su un talento italiano, che sta già giocando con buonissimi responsi in Nazionale maggiore.

Parliamo di Giorgio Scalvini, 20enne difensore centrale dell’Atalanta, all’occorrenza abile a giocare sia da esterno difensivo che da centrocampista. Insomma, un jolly dai piedi buoni e dal forte senso della posizione, che grazie alla cura Gasperini è già cresciuto moltissimo. Non a caso il Real Madrid fa sul serio per il calciatore originario di Chiari.

Secondo il giornalista Ekrem Konur sarebbe serio e concreto l’interesse del Real, magari sponsorizzato proprio da Ancelotti che segue con interesse il campionato italiano. Scalvini sarebbe un colpo importante per svecchiare il reparto difensivo madrileno, che vede ad oggi presenti il 31enne Alaba, il 30enne Rudiger ed il 33enne Nacho, con il solo Militao come componente under trenta.

L’Atalanta, vera e propria fucina di giovani talenti in ascesa, valuta Scalvini almeno 50 milioni di euro. Cifra che potrebbe persino aumentare, qualora il classe 2003 venisse convocato dal c.t. Luciano Spalletti per i campionati europei della prossima estate. Quando il Real Madrid avrà già deciso sul prossimo allenatore e comincerà a stilare la lista per gli acquisti.