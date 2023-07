Follia dei tifosi: pestati i giocatori, l’italo-argentino chiede la cessione

Follia che manda sotto shock giocatori e società per quanto accaduto dai tifosi della stessa squadra.

Un calciatore ha immediatamente chiesto la cessione e si tratta del giovane calciatore finito anche tra la cerchia dei talenti che Roberto Mancini sta visionando con il suo staff per il possibile approdo in Nazionale, con la maglia azzurra dell’Italia.

Un episodio che ha scioccato club e giocatori che, nella sconfitta rimediata nell’ultima partita che doveva celebrare un bel momento legato ad uno dei calciatori della stessa squadra, è finito con gli animi accesi a seguito dell’insoddisfazione dei tifosi per i recenti risultati del club. Niente giustifica quanto accaduto, con i tifosi che hanno fatto invasione mettendo a rischio la salute dei calciatori perché qualcuno di questi è stato preso violentemente a pugni.

I tifosi prendono a pugni i giocatori: scene raccapriccianti

Episodio più che spiacevole, quello accaduto alla squadra dove milita l’italo-argentino che tanto piace a Roberto Mancini, per la Nazionale azzurra.

È successo anche ai danni dei giovani della stessa società, coi tifosi che hanno preso di mira quelli che dovrebbero essere i propri beniamini, con calci e pugni ai danni degli stessi.

Una bruttissima vicenda quella che riguarda il Velez, dopo la sconfitta in casa per mano dell’Huracan. In occasione dell’ultima partita dell’ex Serie A, Diego Godin, un gruppo di tifosi ha fatto irruzione in campo per aggredire verbalmente e fisicamente alcuni calciatori.

Velez, i tifosi pestano i giocatori: aggredito anche l’italo-argentino

I tifosi del Velez hanno aggredito l’intero organico, tra calciatori e non, della propria squadra. Dopo la sconfitta contro l’Huracan, fanno sapere i media argentini, c’è stato un brutto episodio che ha riguardato il club nel quale ha militato, fino a questo momento, Diego Godin.

L’ex difensore anche di Inter e Cagliari in Serie A, si trovava di fronte all’ultima partita della sua carriera. Una “festa” terminata in maniera sconcertante considerando che i tifosi hanno prestato i componenti del club, invadendo il centro di allenamento della stessa squadra. Aggredito, tra i giovani calciatori, anche Gianluca Prestianni, l’italo-argentino classe 2006.

Chi è Gianluca Prestianni, pestato dai tifosi del Velez e che piace a Mancini

Piace a Roberto Mancini, il calciatore Gianluca Prestianni, col doppio passaporto e che potrebbe diventare un nuovo membro della Nazionale azzurra. Il CT della Nazionale italiana vorrebbe fargli vestire la maglia dell’Italia, ed è stato preso a pugni anche lui che avrebbe chiesto l’immediata cessione. Chissà che il suo futuro non possa essere proprio in Italia, salutando il Velez e avvicinandosi alla Nazionale azzurra per il suo domani.