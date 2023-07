Pasalic fa il salto di qualità: finisce nella big di Serie A

Mario Pasalic pronto a cambiare maglia: sul croato piomba una big italiana con un’offerta convincente.

La rivoluzione in casa Atalanta potrebbe continuare. Dopo la cessione di Hojlund, altro capolavoro del club che incassa una cifra enorme dal passaggio al Manchester United, e l’arrivo di El Bilal Touré, il reparto offensivo potrebbe essere al centro di una serie di movimenti. In entrata e in uscita.

Il mercato si muove, e Gasperini ha chiarito che alcuni calciatori potrebbero essere in uscita. Tutto dipenderà da una serie di trattative imbastite dal club per migliorare la rosa, e soprattutto da alcune offerte destinate a diventare argomento di discussione in questa fase di mercato. L’obiettivo, dopo la cessione di Hojlund, è completare la rosa soprattutto sugli esterni e in difesa, e i principali obiettivi sono Holm e Hien.

Gasperini potrebbe poi ritenersi soddisfatto, ma sogna un nome spuntato nelle ultime ore. Al tecnico e al club piace infatti Hugo Ekitiké del Psg, ma la valutazione elevata impone forse ulteriori cessioni e un investimento importante. A questo punto l’offerta in arrivo per Mario Pasalic potrebbe essere accettata, e l’eventuale trasferimento, in una big che sta lavorando a fari spenti per il croato, potrebbe rappresentare l’ennesimo grande colpo di questa sessione di mercato.

Pasalic potrebbe partire: lo ha chiesto il tecnico di una big

Duttilità, fisicità, ottima visione di gioco e soprattutto grandi numeri in zona gol. Mario Pasalic in Serie A viaggia ad una media di una rete ogni 249 minuti, e ne ha collezionate 43, con 20 assist, in 186 presenze.

Numeri quasi da attaccante per un calciatore che a 28 anni è nel momento migliore della sua carriera, e che di mestiere fa il centrocampista. Il lavoro di Gasperini, che lo ha avvicinato all’area di rigore avversaria, lo ha reso un calciatore più completo e prolifico, e anche quando il tecnico della Dea lo ha utilizzato da centrocampista puro, il croato ha offerto sempre un ottimo rendimento.

I suoi numeri da tempo stuzzicano le big, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta interessante, sia per l’ex Milan che per l’Atalanta. Pare infatti che Ausilio sia disposto a sondare il terreno con il club bergamasco, e potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni. Inzaghi sarebbe convinto dalla capacità del calciatore di muoversi efficacemente in più ruoli ma bisogna ragionare sulla formula, perché in questa fase sarebbe difficile per l’Inter scucire la cifra richiesta dall’Atalanta. La possibilità di arrivare ad Ekitiké stuzzica però Gasperini, che potrebbe accettare di perdere il croato pur di avere il calciatore del Psg.