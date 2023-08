Formazione Juventus 2023/24: oggi giocherebbe così

Ultimissime notizie che riguardano la formazione Juventus 2023 2024 con Allegri che ha pronte le scelte per questa nuova stagione dove vuole riscattare le stagioni precedenti.

Sarà una situazione particolare questa per la Juventus che ha iniziato al meglio la stagione e punta a cambiare aria in vista dei prossimi mesi, con l’obiettivo di tornare a vincere.

Formazione Juventus 2023 24: le scelte di Allegri

Sarà una stagione importante per la Juventus che punta a riscattare le due passate stagioni dopo aver fallito senza non aver mai vinto trofei. Un momento difficile che potrebbe ora svoltare con una nuova squadra a disposizione. Sono queste le scelte di Allegri con la formazione tipo della Juventus in vista della nuova stagione:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.