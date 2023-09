Juventus, subito provvedimenti: Allegri ne fa fuori due

Juventus, subito provvedimenti dopo la prima sconfitta della stagione. A mente fredda Allegri sta ridisegnando la formazione che affronterà il Lecce.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Juventus ha vissuto un pomeriggio tutto da dimenticare. Una sconfitta pesante, maturata grazie ad errori imperdonabili e ad una prestazione, nel suo complesso, inguardabile.

Se “squadra vincente non si cambia”, ad una compagine reduce da una sconfitta come quella patita dalla Juventus in terra emiliana sarebbe necessario un “reset” totale. In troppi hanno infatti fallito l’appuntamento che avrebbe dovuto permettere alla Juventus di non perdere il contatto con l’alta classifica. Il Sassuolo non si è certo dimostrata una compagine imbattibile. La Juventus ha rappresentato invece la nota stonata del sabato di Reggio Emilia.

Ora occorre necessariamente rialzarsi. Le rivali per la corsa Champions League non stanno certo a guardare e la Juventus non può perdere di vista il suo obiettivo. La sesta giornata di campionato vedrà salire all’Allianz Stadium il Lecce dei miracoli di Roberto D’Aversa che precede di un punto in classifica la formazione di Massimiliano Allegri.

Juventus, subito provvedimenti: chi resta fuori col Lecce?

Il tecnico bianconero sa che non può permettersi un nuovo passo falso. Per questo sta valutando quale formazione schierare contro i giallorossi pugliesi che saliranno a Torino pronti a fare la loro partita nelle migliori condizioni psicologiche possibili sapendo bene che non hanno nulla da perdere dalla sfida contro i bianconeri.

Cambiare si, ma chi sarà avvicendato? Come detto, praticamente tutti, con la sola eccezione di Federico Chiesa, meriterebbero un turno di stop forzato. Allegri pensa ad almeno due/tre cambi.

Quando gli errori più gravi arrivano da Szczesny è un brutto segnale e non soltanto perché l’errore del portiere è irrimediabile. Il portiere polacco è uno dei punti di riferimento, in campo e nello spogliatoio, di Massimiliano Allegri. Per questo, la decisione riguardo una sua eventuale sostituzione, non si può prendere a cuor leggero. Mattia Perin è pronto e potrebbe toccare al portiere di Latina difendere la porta bianconera contro il Lecce.

Anche Gatti è a serio rischio avvicendamento a vantaggio di Rugani, mentre Milik potrebbe prendere il posto di un nervoso Vlahovic, anche se in questo caso la situazione è più delicata. L’attaccante serbo ha avuto comunque un positivo approccio alla nuova stagione e sostituirlo dopo una prova opaca potrebbe risultare controproducente. Cambiaso è un altro profilo che potrebbe trovare spazio nell’impegno infrasettimanale contro i giallorossi.

Provare a cambiare per tentare di scuotere una Juventus troppo brutta per essere vera. Allegri prova a mischiare le carte, cercando di trovare contro il Lecce quelle risposte che non ha avuto contro il Sassuolo. Siamo soltanto alla vigilia della sesta giornata di campionato, eppure per la Juventus è già tempo di esami. Da non sbagliare.