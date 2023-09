Bonucci, che incubo: ha vissuto una serata da film horror

Il difensore viterbese dopo un’estate travagliata è approdato all’Union Berlino. Anche in Germania i tifosi non perdonano.

Leonardo Bonucci ha concluso la sua avventura in bianconero nel peggiore dei modi. L’estate scorsa c’è stato lo strappo definitivo, con la scelta della Vecchia Signora di mettere il suo ex capitano fuori rosa.

Una decisione che non è mai stata accettata dal giocatore, percepita dal difensore come una sorta di accanimento personale. Con la Juventus Bonucci ha disputato 502 gare, 37 gol e 10 assist, per complessivi 42600 minuti in campo.

L’ultima volta con la Vecchia Signora è stata il 4 giugno scorso, 1-0 all’allora Dacia Arena di Udine. L’ex azzurro ha individuato in Massimiliano Allegri il responsabile del suo allontanamento. Interrogato sul punto, l’allenatore ha precisato come già a febbraio la società avesse comunicato al diretto interessato la scelta di rinunciare ai suoi servigi. Tesi questa, sempre respinta dal giocatore.

Come riportato da Sky, lo scorso 12 settembre Bonucci ha reso noto di aver adito le vie legali contro la Juventus. Il calciatore sarà difeso dagli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti. Alla base dell’istanza, il mancato rispetto dell’accordo collettivo. Per quanto concerne l’arbitrato, l’arbitro di parte di Bonucci sarà il professor Massimo Coccia. Laddove il giocatore ottenesse il risarcimento danni richiesto, la cifra sarebbe devoluta interamente a due società benefiche molto vicine al giocatore: Neuroland e Live Onlus.

Bonucci e gli errori con l’Hoffenheim: i social senza pietà

Leonardo Bonucci, dopo aver sperato fino all’ultimo di poter approdare alla Lazio, l’ultimo giorno di mercato ha firmato con l’Union Berlino, qualificatosi per la Champions. Proprio in questa competizione, mercoledì 20 settembre al Santiago Bernabeu, Bonucci ha disputato un’ottima gara, venendo sconfitto al quarto di recupero della ripresa da un gol di Bellingham: lo stopper era uscito al minuto 80.

Purtroppo per lui, il suo esordio in Bundesliga non è stato di quelli memorabili. L’Union Berlino sabato 23 settembre è stato sconfitto 2-0 in casa e i supporter locali hanno individuato nell’ex Bari uno dei massimi responsabili. Come riporta corrieredellosport.it, i commenti sui social hanno bocciato la prestazione del calciatore.

Entrando nello specifico, Bonucci ha commesso il fallo che ha poi portato al rigore, trasformato da Kramaric al 22′. Solo sedici minuti dopo, Bonucci è arrivato tardi in chiusura su Beier che ha realizzato il raddoppio. Per la squadra di Fischer in campionato solo 6 punti in cinque gare, frutto di due vittorie e tre ko. La sconfitta con l’Hoffenheim, considerando il ko di Madrid, è la terza di fila. Insomma, anche in Germania Bonucci dovrà convincere gli scettici di essere un calciatore che a 36 anni può ancora essere un valore aggiunto per la propria squadra.

