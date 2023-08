Formazione Napoli 2023/2024: oggi giocherebbe così

Il Napoli sembra aver concluso la sua sessione di calciomercato tra acquisti e cessioni e non ha cambiato moltissimo il volto della squadra che ha vinto lo scudetto con Luciano Spalletti alla guida.

Adesso è tutto pronto per il continuo della stagione senza calciomercato di mezzo, visto che Rudi Garcia ha accolto diversi colpi nuovi interessanti e giovani e ha perso soltanto Kim tra i top, confermando i migliori come Osimhen e Kvaratskhelia.

Ora arrivano novità su quella che sarà la formazione del Napoli per questa stagione appena iniziata, dove gli azzurri sembrano essere collaudati già in un determinato modo.

Formazione Napoli 2023/2024: le scelte di Rudi Garcia

Il Napoli ha acquistato Natan in difesa dopo l’addio di Kim e Cajuste per sostituire Ndombele che non è stato riscattato. Infine, è arrivato il grande colpo Lindstrom a destra per l’addio di Lozano.

Tra questi nuovi arrivi solo l’esterno d’attacco Lindstrom sembra pronto per fare il titolare, alternandosi con Politano, gli altri due avranno bisogno di più tempo per integrarsi. Questa la formazione tipo del Napoli di Rudi Garcia di questa nuova stagione:

Formazione Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Lindstrom, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen.