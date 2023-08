Formazione Roma: Lukaku cambia il modulo, 3 opzioni nuove

La scelta è stata presa e la Roma ha acquistato Romelu Lukaku in prestito. Il giocatore arriverà nelle prossime ore e adesso tocca a Mourinho metterlo in campo.

Il bomber belga è pronto a ripartire ancora una volta dal campionato italiano dopo due stagioni deludenti e un’estate di mercato davvero turbolente. Adesso ci sono novità importanti per quello che accadrà.

Si parla già di quello che sarà il modulo della Roma per la formazione della stagione attuale che è appena iniziata e non nel migliore dei modi per il club giallorosso che ora punta ad una svolta importante con Mourinho alla guida.

Calciomercato Roma: ecco Lukaku, Mourinho esulta e cambia

Romelu Lukaku sarà il nuovo attaccante della Roma che chiedeva da mesi Mourinho. Dopo l’ufficialità di Azmoun ora arriverà anche quella del belga che passerà ai giallorossi in prestito con il Chelsea che incasserà una cifra di 5,8 milioni per il trasferimento a titolo temporaneo del giocatore che percepirà 7,5 milioni di ingaggio.

Si inizia a pensare giustamente anche un poco in più alla propria vita privata fatta con scelte determinanti da parte del bomber per il futuro. La Roma chiude il colpo Lukaku e ora attende le prossime mosse con il belga che porterà a cambiare volto ai giallorossi. La Formazione tipo della Roma inizierà ad essere diversa.

Da un momento all’altro sarà ufficiale e poi i tifosi inizieranno a sognare con Lukaku in mezzo al campo con la maglia della Roma.

Modulo Roma: Mourinho cambia formazione

E’ chiaro che con Lukaku in più ci sarà un cambio di formazione nella testa di Mourinho che metterà al centro dell’attacco e del futuro del club giallorosso il bomber belga che però così facendo andrebbe ad oscurare e non poco il Gallo Andrea Belotti che era partita nel migliore dei modi quest’anno. Svolta importante ora per capire come andrà a finire questa situazione.

Perché la Roma cambierà anche modulo e ci saranno diverse formazioni che possono essere schierate dal club giallorosso in vista delle prossime settimane. Cambiamenti importanti con l’arrivo di Lukaku.

Formazione Roma: le tre opzioni di Mourinho con Lukaku

Erano mesi che lo richiedeva e alla fine è arrivato il bomber per José Mourinho che avrà un Romelu Lukaku in più. Adesso ci saranno tre possibili opzioni di formazione per la Roma con il belga in mezzo al campo. Sono queste le possibili scelte che verranno prese dal tecnico portoghese per il club giallorosso: