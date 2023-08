Torino Cagliari: colpo di scena prima della partita

La Serie A 2023 24 è ormai iniziata e ci sono tante squadre pronte a dimostrare il loro valore in maniera seria e importante per questa nuova stagione che è già in corso.

E’ il caso anche di Torino e Cagliari che si affronteranno in queste prossime ore provando subito ad ingranare la marcia e diventare due squadre che hanno intenzione di condurre un campionato importante.

Ci sono delle novità in arrivo che riguardano il futuro del club con i due allenatori che hanno voglia di ottenere risultati veramente importanti in queste prossime prime settimane in vista della sosta Nazionali.

Formazione Torino Cagliari: le probabili di Juric e Ranieri

Ci saranno delle scelte subito importanti nelle formazioni Torino Cagliari, perché le due squadre vogliono imporre il loro nuovo progetto con delle novità importanti e ci sono aggiornamenti che riguardano soprattutto le scelte che i due allenatori hanno intenzione di fare.

Prima della partita potrebbe esserci le prime vere sorprese, con le scelte degli allenatori che lancerebbero giocatori inaspettati in campo. Formazione Torino Cagliari, queste le possibili scelte di Juric e Ranieri:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. Allenatore: Ranieri.