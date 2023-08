Lazio: Sarri attacca la Lega Serie A, arrivano le conseguenze

Il campionato di Serie A è appena iniziato con la Lega che ha preso una decisione forte nei confronti della Lazio di Maurizio Sarri che ha deciso di sfogarsi subito.

Novità importanti in queste ultime ore con il club biancoceleste che è sceso in campo per la prima partita di campionato e ha subito incassato una sconfitta pesante che inizia a complicare il cammino.

Ora arrivano polemiche per quanto fatto dalla Lega Serie A e la Lazio vuole alzare la voce perché non ci sta, in particolare il suo allenatore che come sempre non ha usato mezzi termini per affrontare l’argomento.

Calendario Serie A: Sarri una furia

La Lazio è scesa in campo nella prima giornata di Serie A in trasferta col Lecce dove ha condotto la partita per 0-1 con gol di Immobile per poi perdere 2-1 subendo due gol in due minuti dall’85’ all’87’. Una beffa importante per il club biancoceleste che ora deve pensare a come iniziare a svoltare la stagione perché l’inizio non promette bene. Dopo un fantastico scorso anno al secondo posto dietro solo al Napoli e la qualificazione in Champions League, questa volta ci sono stati dei problemi iniziali.

Ma cosa tormenta la Lazio e il suo allenatore Maurizio Sarri è il calendario Serie A che si è rivelato essere complicato per il club capitolino. Infatti, la società con Lotito e l’allenatore hanno alzato la voce contro la Lega per quanto accaduto. Perché oltre il Lecce, ci sarà ora il Genoa in casa e poi altre due trasferte e anche complicatissime come Napoli e Juventus.

Tre trasferte in quattro giornate, le prime e contro due delle migliori squadre del campionato come appunto il Napoli e la Juve. Due ex squadre del tecnico che si è alterato anche tanto con i toni riguardo quello che è accaduto. Adesso la situazione si fa sempre più spinosa e delicata.

Lazio: Sarri si sfoga contro la Lega sul calendario

Maurizio Sarri si è sfogato dopo la partita Lecce Lazio ancora una volta del calendario Serie A. Queste le parole del tecnico del club della Lazio per quanto riguarda il suo pensiero:

“Calendario indirizzato da qualcuno? Non ho sospetti, ho dei numeri. Le tre trasferte consecutive succedono nello 0,18% dei casi, al 99,82% non è casuale. Chi deve mettere paletti al calendario ha sbagliato”.

Lega Serie A: conseguenze contro le parole di Sarri

Dopo le ennesime dichiarazioni ora si rischia qualcosa di pesante, perché per Sarri potrebbero arrivare delle conseguenze importanti da parte della Lega Serie A dopo le ennesime dichiarazioni contro il sistema del calcio italiano. Si valutano anche una diffida o una multa per l’allenatore.