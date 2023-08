Lukaku più Vlahovic: il club ora ribalta tutto

Lukaku e Vlahovic entrano nel mirino di un top club internazionale: lo scambio tra Juventus e Chelsea si complica

Il calciomercato entra nel vivo: restano pochi giorni per mettere a segno gli ultimi colpi e potrebbe non essere così semplice per una società italiana. Un top club potrebbe complicare lo scambio tra Vlahovic (Juventus) e Lukaku (Chelsea).

Al termine dell’ultima partita dello scorso campionato probabilmente nessun tifoso nerazzurro si sarebbe aspettato di poter vedere Romelu Lukaku con la maglia di un’altra squadra italiana. I supporter avevano perdonato e riaccolto in famiglia il belga. L’amore sembrava destinato a durare con la società milanese che si era messa in contatto col club proprietario del cartellino per trovare un nuovo accordo.

Tuttavia, poi è trapelata la notizia che nessun nerazzurro avrebbe mai voluto sentire: mentre la dirigenza dell’Inter lavorava per trovare una soluzione convincente per il Chelsea, il classe ’93 aveva allacciato i rapporti con l’eterna rivale, la Juventus. Una decisione che ha generato una forte contestazione dei supporter di entrambe le squadre. Respinto a Milano, non voluto da una buona fetta dei tifosi a Torino, ma desiderato dal mister, e a Chelsea, il belga potrebbe intraprendere una nuova avventura in un altro paese.

Lukaku, nuova grande occasione per il belga? Un top club sul giocatore ma nel mirino c’è anche Vlahovic

Nonostante il belga non sia particolarmente benvoluto a Torino dai tifosi bianconeri, la società piemontese non avrebbe mollato la presa sul calciatore. Stando quanto riferito da Alessandro Sugoni, negli studi di Sky Sport, lo scambio tra Vlahovic e Lukaku resta ancora possibile fino alla chiusura del calciomercato.

Quindi, nonostante la volontà del calciatore bianconero di restare, la società potrebbe provare a convincerlo ad accettare il trasferimento in UK. Tuttavia, un altro ostacolo potrebbe porsi nella trattativa. Un top club sembra aver messo gli occhi su i due giocatori.

La società in questione sarebbe, stando a quanto riportato dal portale El gol digital, il Real Madrid. In attesa dell’arrivo di Mbappé, che pare aver ritrovato la pace a Parigi con l’addio di Neymar, gli spagnoli potrebbero puntare su uno dei due calciatori.

Tuttavia, l’ex nerazzurro sembrerebbe essere il favorito perché non comporterebbe un grosso investimento e nonostante non abbia disputato la stagione migliore della sua carriera in passato ha regalato interessanti prestazioni. Dunque, non resta che attendere per scoprire se il destino porterà uno o entrambi i calciatori lontani dall’Italia.