Milan: esami Loftus Cheek, la data del rientro

Ci sono già dei primi aggiornamenti in casa Milan per quanto riguarda la situazione degli infortuni con le condizioni di Loftus Cheek che si è fermato durante la partita con la Lazio.

Il giocatore in queste ore si dovrà sottoporre alle visite mediche dopo il ko che l’ha costretto ad uscire dal terreno di gioco dopo l’ultima partita di campionato vinta per 2-0 ai danni della Lazio.

Adesso è già tempo di mettere la testa alla prossima partita contro il Borussia Dortmund in Champions League, ma il Milan potrebbe non avere a disposizione ancora una volta un altro giocatore per il centrocampo.

Milan Lazio: infortunio Loftus Cheek, le condizioni

Durante il primo tempo di Milan Lazio, al minuto 28, è stato costretto a chiedere il cambio e ad uscire dalla partita il nuovo acquisto a centrocampo Loftus Cheek. Si è infortunato il giocatore che non sarà quindi per i prossimi giorni a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli che ora deve correre ancora una volta ai ripari. Non è il primo e non sarà di certo l’ultimo infortunio per il Milan che spera di ritrovare i suoi uomini migliori il prima possibile.

Brutta situazione quella che vive il Milan che ora deve cercare di capire come riuscire a venir fuori da questa situazione, visto che ci sono più giocatori che devono fare i conti con un recupero dall’infortunio e per questo motivo ora l’allenatore e i tifosi vogliono capirne di più dopo il ko di Loftus Cheek. Il centrocampista potrebbe essere uscito anche in maniera tempestiva dal campo.

Milan: Loftus Cheek pronto agli esami

Il Milan ha perso per infortunio Loftus Cheek contro la Lazio e a parlare dando aggiornamenti sulle condizioni del giocatore è stato direttamente l’allenatore mister Stefano Pioli dopo la partita. Se in un primo momento le cose sembravano essere negativa, dopo sembrano essere rientrate perché pare che il giocatore abbia avvertito un fastidio agli addominali.

Pioli prova ad essere positivo sull’infortunio di Loftus Cheek che stava facendo molto bene arrivati a questo punto di stagione. Un fastidio avvertito nella zona pube/addominale e che ora bisognerà approfondire con gli esami strumentali che sveleranno la situazione fisica del giocatore.

Condizioni Loftus Cheek: la data del rientro

Prima gli esami e poi si capirà la data del rientro di Loftus Cheek dopo l’infortunio con i tempi di recupero che possono essere non troppo lunghi quindi. Le prossime partite con Borussia Dortmund e Genoa saranno importantissime, poi la sosta e al rientro ci saranno Juve e PSG.