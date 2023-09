L’Inter ha già scelto il prossimo colpo: clausola monumentale

Beppe Marotta prepara un colpo importante per la prossima estate. I tifosi dell’Inter seguono con attenzione la situazione.

L’Inter si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista. Certo, molti di quei giocatori che erano diventati importanti per la piazza hanno svestito la casacca nerazzurra. Da Lukaku a Skriniar, passando per Onana, Brozovic. Insomma, l’Inter ha cambiato volto e toccherà a Simone Inzaghi riuscire a creare la giusta sinergia ed andare all’assalto dello Scudetto.

L’avvio promette bene, visto che sono arrivate le prime tre vittorie della stagione. Superate Monza, Cagliari e Fiorentina con un dato che risulta essere molto importante: nessun gol subito. Una fase difensiva, dunque, che sembra funzionare molto bene e che ha trovato in Sommer un portiere di assoluto affidamento. Chi ben comincia è a metà dell’opera, ed in casa Inter sembra il concetto sia arrivato forte e chiaro.

Certo, la dirigenza ha anche lavorato per alcuni colpi in entrata degni di nota. A cominciare da Thuram, già protagonista in questa prima fase del campionato. Poi il già citato Sommer, ed ancora Frattesi e Pavard, investimenti sui quali la dirigenza crede molto e che saranno destinati ad inserirsi in maniera continuativa all’interno della formazione titolare di Inzaghi.

Poi c’è il futuro, quello del quale la società vuole occuparsi fin da adesso. Marotta ed Ausilio stanno già lavorando per capire come migliorare ulteriormente la rosa. In queste ore si sta parlando di un nome in particolare che il club starebbe pensando di andare a pescare addirittura nel campionato nel campionato argentino.

Inter, colpo per il futuro: spunta anche la clausola

Il nome in questione è quello di Nico De La Cruz, centrocampista del River Plate che sta attirando l’attenzione di diversi club europei. L’Inter ha acceso i riflettori e starebbe seriamente pensando di provare l’assalto nel corso della prossima estate, difficile si possa già andare sul giocatore già nella finestra invernale di calciomercato.

De La Cruz ha mostrato grandi abilità ed ha maturato anche un’esperienza tale da renderlo potenzialmente pronto per il salto di qualità. Classe ’97 uruguaiano, De La Cruz ha fatto registrare numeri importanti anche nel corso delle scorsa stagione: 6 gol e 3 assist in totale, che seguono i 6 gol e bene 8 assist della stagione precedente.

Cosa serve per mettere le mani su di lui? L’Inter potrebbe lavorare sulla clausola rescissoria sul contratto del giocatore: 16 milioni di euro per strapparlo al River Plate. Il suo contratto scade a dicembre 2025 e tra le parti non sembra ci sia l’intenzione di proseguire insieme.