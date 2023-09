Formazioni ufficiali Italia Ucraina: scelta a sorpresa per Spalletti

Svelate quelle che sono le formazioni ufficiali di Italia Ucraina che scenderanno in campo per la partita di qualificazione per gli Europei 2024. Una sorpresa assoluta per Spalletti.

Formazioni ufficiali Italia Ucraina

Queste le formazioni ufficiali Italia Ucraina con Spalletti che fa fuori Immobile:

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. A disposizione: Vicario, Meret, Darmian, Casale, Romagnoli, Biraghi, Cristante, Pessina, Orsolini, Retegui, Immobile, Gnonto. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Ucraina (4-2-3-1) – Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Kryvstov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbik. A disposizione: Trubin, Lunin, Mykhaylichenko, Popov, Karaev, Sydorchuk, Buyalskiy, Zubkov, Nazaryna, Yaremchuk, Mudryk, Vanat. Commissario tecnico: Serhiy Rebrov.