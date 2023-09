Nostalgia di San Siro: vuole tornare a giocare a Milano

Ci sono importanti notizie che riguardano il futuro del giocatore, è appena arrivata una notizia che riguarda la scelta che è stata fatta da parte del giocatore e dell’allenatore.

Il giocatore è andato via da Milano e ora arriva la svolta che potrebbe arrivare a giocare una nuova partita con i rossoneri che potrebbe portare a un cambio in vista delle prossime settimane.

Questa sera si torna a giocare alla Scala di Milano con una partita molto importante che vedrà scendere in campo gli Azzurri guidati da Luciano Spalletti che vogliono a tutti i costi tornare alla vittoria.

Scelta del giocatore: vuole tornare a Milano

Novità importanti per quello che sono il futuro dei giocatori che in passato hanno giocato a Milano. Perché oggi l’Italia è tornata a giocare a San Siro e per le prossime ore ci sarà la possibilità di giocare nella partita della Nazionale con l’Italia contro l’Ucraina.

Perché sono ore decisive per la Nazionale che potrebbe provare a giocare le prossime ore. C’è la volontà del giocatore di provare a tornare a giocare nel suo ex stadio. Da capire però se ci sarà la possibilità visto come sono andate le cose in queste ultime ore. Bisognerà capire quelle che saranno le condizioni del giocatore che non è stato preso in considerazione per un motivo valido.

Italia: Tonali non convocato con l’Ucraina

Arrivano novità per quelle che sono le scelte di Luciano Spalletti per la Nazionale Italiana in vista di quella che sarà la prossima partita degli Azzurri contro l’Ucraina. Notizie a centrocampo con la possibilità di vedere dei cambiamenti, perché Cristante dovrebbe lasciare spazio a Locatelli.

Chi avrebbe voluto assolutamente esserci è l’ex rossonero Tonali, che sente nostalgia di Milano e a San Siro sarà in tribuna per la mancata convocazione per problemi fisici.

Newcastle: le condizioni di Tonali

Da capire quelle che saranno le condizioni di Sandro Tonali che rischia di saltare il ritorno a San Siro anche per la prossima partita quando giocherà il Newcastle contro il Milan nei prossimi giorni.

Prossime ore decisive per quella che sarà la svolta del giocatore in vista dei prossimi impegni. Al momento è costretto a restare fermo ai box e poi ci sarà la possibilità di giocare per Tonali contro il suo ex Milan con il Newcastle.