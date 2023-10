Forme da urlo: Marialuisa fa esplodere il Meazza

Marialuisa Jacobelli allo stadio ‘Meazza’ di San Siro lascia tutti senza fiato, la giornalista sportiva è uno splendore

A livello di numeri, tra le giornaliste sportive sta macinando cifre considerevoli, che la stanno ponendo come non mai sotto le luci dei riflettori. Sui social, era già piuttosto nota prima, ma adesso Marialuisa Jacobelli è una vera e propria celebrità e di questo passo toccherà vette esplorate solamente da Diletta Leotta.

Quasi 3 milioni e mezzo di followers su Instagram, che visto l’andamento recente raggiungerà molto presto, per puntare ancora più in alto. Marialuisa, 31 anni, ha scalato rapidamente le preferenze degli appassionati di sport e calcio, anche grazie a un fascino considerevole, di quelli che non possono mai passare inosservati.

La figlia di una delle penne più famose del giornalismo nostrano, Xavier Jacobelli, si è alla fine fatta contagiare dalla grande passione paterna e sta cercando di ripercorrere le sue orme. Riuscendoci alla grande, a quanto stiamo vedendo. In pochi anni, ha messo insieme esperienze con tutte le principali redazioni sportive italiane.

Marialuisa Jacobelli, fascino e sensualità da Champions League: tutto aderentissimo, incontenibile a dir poco

Da un po’ la Jacobelli è a Sport Mediaset, da dove ha fatto presto a entrare ancor di più nel cuore di numerosissimi ammiratori, come era già avvenuto ai tempi in cui pensava che la sua carriera si sarebbe svolta in ambiti piuttosto diversi, come modella e showgirl. L’ex tentatrice di Temptation Island ne ha fatta di strada, eccome.

La sua presenza lascia sempre il segno, tra scatti superlativi sui social che raccontano la sua vita lavorativa e quella privata. In occasione del match di Champions League tra Inter e Benfica, prima della sfida, aveva presentato la gara in questo modo, scatenando in un batter d’occhio l’adorazione assoluta dei fan.

Bellezza senza limiti e sensualità esplosiva, con un abbigliamento piuttosto aderente Marialuisa ha fatto risaltare la sua silhouette vertiginosa. In particolare con un top esagerato, in grado di far sognare ad occhi aperti. Complimenti che si sprecano, come sotto ogni suo post, e messaggi d’amore, per omaggiare la sua classe ed eleganza prorompenti. Marialuisa è già tra le protagoniste indiscusse di questa stagione calcistica e la sensazione è che non abbiamo ancora visto il meglio, anzi.