Milan, Pioli costretto a cambiare: attacco stravolto a Genova

Stefano Pioli è pronto a stravolgere completamente la sua formazione titolare in occasione della trasferta di domani sera del Milan a Genova.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore del diavolo sarebbe pronto a lasciare in panchina alcuni dei suoi soliti titolari per permettere loro di rifiatare un pò dopo la complicata ed intensa trasferta di Dortmund, anche perché dalla sfida di Champions contro i tedeschi, domani, saranno passate solo 72 ore.

Ovviamente una scelta del genere potrebbe essere azzardata, ma già in diverse occasioni le seconde linee del Milan hanno dimostrato di potersi prendere senza troppi problemi la scena, vedi quanto successo nello scorso turno infrasettimanale contro il Cagliari.

Milan, Pioli cambia l’attacco: un top va in panchina

Stefano Pioli è pronto a stupire Genoa e tifosi domani sera. Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore del Milan è intenzionato a cambiare un pò la formazione titolare del diavolo per permettere ai titolari di rifiatare ed alle seconde linee di giocare.

La trasferta del Ferraris potrebbe alla fine rischiare di essere più complicata ed insidiosa di quanto effettivamente ci si possa aspettare, ma Pioli ha fiducia nei confronti delle sue “seconde linee”, che in questa stagione hanno sempre dato ottime risposte, sia in campo che fuori.

Ed è per questo motivo che l’allenatore del Milan starebbe pensando di far partire dalla panchina Christian Pulisic, mettendo al suo posto da titolare Samuel Chukwueze, che ha da che farsi perdonare qualcosa dopo gli errori sotto porta di Dortmund dell’altra sera. Questo potrebbe però non essere l’unico cambio di formazione che Pioli starebbe studiando, visto e considerato che il diavolo potrebbe addirittura scendere in campo domani sera con 5 titolari nuovi rispetto alla trasferta di Champions League.

Milan, non solo Pulisic: Pioli studia una formazione nuova

Come in occasione di Cagliari, anche per Genova Stefano Pioli starebbe studiando una formazione tutta nuova per il suo Milan. Oltre a Christian Pulisic, infatti, domani in panchina potrebbero sedersi anche Giroud, Pobega, Thiaw e Calabria, tutto questo per permettere loro di riprendere fiato dopo il tour de force di queste settimane.

Al posto loro, ovviamente, Pioli schiererà chi in questi pochi ma intensi giorni di lavoro ha dato più certezze, anche se le scelte sembrerebbero essere pressoché scontate. Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore del Milan dovrebbe optare, rispettivamente, per Okafor, Adli, Kjaer e Florenzi, che pare aver trovato una delle sue migliori condizioni fisiche e mentali in carriera.

Genoa-Milan: la probabile formazione del diavolo

A fronte di tutti questi cambi domani sera a Genova potremmo vedere una formazione del Milan insolita rispetto al solito. Confermatissimo il 4-3-3, così come fra i pali Mike Maignan. I quattro di difesa saranno, salvo sorprese, Florenzi, Kjaer, Tomori e Theo, con Adli in cambina di regia, Reijnders e Musah a completare il centrocampo. Il reparto più stravolto sarà verosimilmente l’attacco, visto che per 2/3 cambierà. Al fianco di Leao, infatti, scenderanno in campo da titolari Okafor e Chukwueze.