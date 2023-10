Svolta in panchina, esonero imminente: già scelto il sostituto

A seguito di un aspettato e disastroso inizio di stagione la dirigenza starebbe seriamente valutando l’operato dell’allenatore, la cui posizione in panchina non è poi più così tanto solida.

C’è bisogno di una svolta, ed anche immediata, soprattutto nei risultati, ma qualora questa non dovesse arrivare a stretto giro il club sarebbe pronto ad optare per l’esonero del tecnico, con l’obiettivo di provare a dare nuova linfa vitale ad una squadra e ad una piazza decisamente delusa per i risultati di questo inizio stagione.

La prossima giornata di campionato sarà dunque decisiva per capire cosa ne sarà della panchina della squadra, che in questi momenti così delicati avrebbe anche già individuato con chi eventualmente andare a sostituire l’allenatore.

Allenatore a rischio esonero: l’ultima parola spetta al presidente

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati nazionali ed internazionali, visto e considerato che da inizio stagione sono già stati registrati diversi e clamorosi cambi di panchina. L’ultimo potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, visto che l’allenatore è seriamente a rischio esonero per i risultati ottenuti dalla squadra fino ad adesso.

Dirigenza e piazza si aspettavano decisamente tutt’altro da un gruppo tecnico e talentoso come questo, che altro non sta facendo che deludere e sprofondare sempre di più in classifica, navigando in posizione che, per l’appunto, non gli spetterebbero. C’è dunque di dare una scossa a tutto l’ambiente, e la società sarebbe pronta a farlo esonerando l’allenatore qualora i risultati non dovessero migliorare da qui a qualche settimana.

L’ultima parola, come al solito, spetterà sempre al presidente che, comunque, in queste delicate settimana ha continuato a confermare la fiducia della società nei confronti dell’allenatore. Andrea Pirlo rimarrà dunque alla guida della Sampdoria anche per le prossime partite, ma l’ex Juventus o inizia a vincere o la sua panchina rischia di saltare prima di quanto effettivamente ci si poteva aspettare ad inizio stagione.

Samp, Pirlo confermato ma in bilico: occhi su un ex Leeds per la panchina

Radrizzani continua a confermare la fiducia nei confronti di Andrea Pirlo, ma l’allenatore della Sampdoria ha il dovere di ricambiare questa dando una svolta alla stagione della sua formazione iniziando a macinare punti.

Qualora questo non dovesse succedere la Doria sarebbe pronta a cambiare guida tecnica, come confermato anche da Il Secolo XIX. Secondo il noto quotidiano ligure, infatti, l’analisi dei possibili sostituti di Pirlo è già iniziata, e dall’Inghilterra si starebbe con insistenza parlando addirittura di un contatto diretto fra la Sampdoria e Garry Monk, allenatore del Leeds di Radrizzani nel lontano 2017.

Samp, non solo Monk: anche un italiano per il dopo Pirlo

Garry Monk non sarebbe l’unico profilo che la Sampdoria starebbe seguendo in caso di esonero di Andrea Pirlo. Stando alle ultime notizie, infatti, sul taccuino di Legrottaglie e Radrizzani ci sarebbe anche il nome di Filippo Inzaghi, profilo che il club blucerchiato ha seguito anche in estate prima di virare sull’ex Juventus.