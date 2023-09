Sergio Rico fissa l’obiettivo: la mossa del PSG strappa applausi

Arrivano importanti novità sulle condizioni di Sergio Rico che fanno ben sperare tutti gli appassionati del mondo del calcio.

Il suo incidente dello scorso maggio aveva lasciato tutto il mondo del calcio con il fiato sospeso ma ora arrivano notizie incoraggianti per quello che riguarda il portiere spagnolo.

Lo scorso 28 maggio il portiere del PSG è rimasto coinvolto in un incidente con un cavallo imbizzarrito che lo ha colpito alla testa mandandolo in coma. C’è stata grande apprensione per quello che riguarda le sue condizioni ma negli ultimi tempi giungono notizie confortanti. Nelle scorse ore l’estremo difensore ha parlato del suo momento, facendo ben sperare per quello che riguarda il futuro ed il suo ritorno in campo. Da applausi anche la mossa del club transalpino, da sempre molto vicino al ragazzo.

Classe 1993, il portiere è al lavoro per cercare di recuperare la condizione per tornare in campo il più presto possibile. Nel frattempo il PSG è pronto a rinnovare il contratto al calciatore arrivando fino al 2027 con il giocatore spagnolo. Una mossa molto apprezzata sia dallo stesso Sergio Rico che da tutto il mondo dello sport con il PSG che è voluto restare vicino al giocatore in un momento difficile, esprimendogli tutta la sua vicinanza con la proposta di rinnovo.

Sergio Rico, il PSG ha deciso: nessun dubbio sul futuro

Lo spagnolo resterà quindi ancora a lungo a Parigi andando a ricoprire inizialmente il ruolo di terzo portiere della squadra di Luis Enrique. La speranza dell’ex Siviglia è quella di tornare in campo già in questa stagione come affermato di recente.

“Il recupero sta andando bene – le parole di Sergio Rico riportate da Marca – e sono felice di stare con la mia famiglia. Ogni giorno mi sento più forte. Non ho mai avuto problemi riguardanti la memoria ed ho subito pensato al calcio, è normale che sia così visto che la mia vita ha girato intorno a questo. Spero di tornare in campo prima della fine della stagione”.

Un PSG che di certo non si può dire scoperto per quello che riguarda il ruolo del portiere. Oltre a Gianluigi Donnarumma, titolare della squadra francese, Luis Enrique può contare su Keylor Navas ed Arnau Tenas come rincalzi oltre a Alexandre Letellier ed appunto Sergio Rico. Possibile che l’ex Siviglia possa in futuro ricoprire il ruolo di terzo della squadra parigina.