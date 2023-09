Serie A, infortunio annunciato in conferenza: “Ha un problema”

Infortunio e brutte notizie, il nuovo acquisto ha un problema ed è stato annunciato in conferenza stampa.

Nel giorno di vigilia al turno infrasettimanale che vede protagonista un club che sta ben figurando in Serie A, slitta ancora la presenza da titolare di uno dei migliori acquisti della squadra che ha fatto un buon mercato e si trova coinvolta in importanti posizioni di classifica.

Ad annunciare il tutto è il tecnico che, nel giorno di vigilia dei posticipi che ci saranno del giovedì in questo turno infrasettimanale di Serie A, comunica l’esclusione a causa di un problema per uno dei migliori interpreti della sua rosa.

Serie A, annunciato l’infortunio in conferenza: le condizioni

Svela le condizioni in conferenza stampa, uno dei tecnici che domani vedrà il proprio club protagonista in campo, dopo quanto fatto di buono fino a questo momento.

A caccia ancora di risultati importanti, ma dovrà fare a meno di uno dei nuovi acquisti che sembrava pronto all’esordio da titolare, dopo le diverse partite dove è finito in panchina.

Per la sfida di domani, invece, non sarà neppure convocato da Eusebio Di Francesco, perché Kaio Jorge deve fare i conti con un infortunio. A rivelare le condizioni è il tecnico in conferenza stampa.

Frosinone, infortunio Kaio Jorge: Di Francesco lo annuncia in conferenza

Ha parlato in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, parlando di quello che è l’infortunio di Kaio Jorge. Ecco cos’ha detto ai media, nel giorno di vigilia di Frosinone-Fiorentina: “Non ci sono Gelli, Harroui, Kalaj e aggiungo Kaio Jorge perché ha un problema. Un infortunio in settimana, ma spero di averlo almeno a disposizione contro la Roma. Farò le mie valutazioni poi. Dubbi di formazione per domani? Potrei mischiare un po’ le carte, solo domani sapranno chi giocherà, lo dirò ai ragazzi prima della partita. Sappiamo come dobbiamo andare e con quale mentalità a sfidare la Fiorentina”.

Ultime Juventus, di Kaio Jorge non c’è traccia: via dal Frosinone?

Di Kaio Jorge ancora non c’è traccia e chissà se il Frosinone lo schiererà, a prescindere dai problemi fisici annunciati da Di Francesco, dalla prossima in poi. Non è da escludere a gennaio un possibile ritorno alla base, salutando anzitempo il Frosinone per tornare alla Juventus, così da essere spedito in prestito in un altro club. Per ora, la sensazione, è che Kaio Jorge sia troppo chiuso dalla presenza di Walid Cheddira, con il brasiliano che difficilmente si vedrà sulla fascia nel tridente di Eusebio Di Francesco.