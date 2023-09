Bufera sulla Nazionale, indagine sull’allenatore

Nel mondo del calcio gli scandali sono all’ordine del giorno ed ora sulla Nazionale piomba una vera e propria bufera che rischia di lasciare dei danni enormi. E’ partita una indagine, infatti, sul commissario tecnico per appurare le sue responsabilità in un caso che ha scosso l’opinione pubblica in maniera molto importante.

Talvolta si ha l’idea che il mondo del calcio sia una sorta di oasi felice, lontana da scandali e da tensioni legate a fatti di stringente cronaca. E puntualmente, nel momento in cui compare o scoppia, per meglio dire, un caso internazionale ci sorprendiamo che non sia così. Il caso nello specifico viene amplificato ancora di più per il fatto che si tratti di una Nazionale prestigiosa e che stavolta l’indagine si stia concentrando sul commissario tecnico. Che ora, per questo terremoto che è scoppiato, rischia grosso. Si tratta di un caso molto spigoloso e che merita un atteggiamento di rispetto per comprenderne le sfumature.

Indagato il commissario tecnico della Nazionale

Sono diversi gli scandali che negli ultimi due anni si sono abbattuti sul mondo del calcio, facendo dubitare di un sistema che rappresenta tra i principali motori dell’economia. Soprattutto nel Vecchio Continente. Il caso più eclatante da questo punto di vista è quello che vede come protagonista Luis Rubiales per il bacio “rubato” alla calciatrice Hermoso dopo la conquista dei Mondiali.

Stando a quanto raccontato da “Efe” e da “El Pais“, il giudice che si sta occupando di questo caso diventato di portata internazionale ha iscritto al registro degli indagati anche l’ex commissario tecnico Jorge Vilda. Sarebbe stato, infatti, colpevole di aver fatto pressioni sulla calciatrice Jennifer Hermoso per evitare che dicesse pubblicamente di non aver dato il suo consenso a Rubiales.

Caso Rubiales, indagato anche Jorge Vilda

Hanno fatto il giro del mondo le immagini del bacio dato senza il suo consenso a Jennifer Hermoso, calciatrice ed ormai volto immagine, suo malgrado, della Nazionale spagnola femminile, da parte di Luis Rubiales, ormai ex presidente della Federcalcio spagnola. Per la brutta immagine in questione è passata anche in secondo piano la vittoria ai Mondiali delle Furie Rosse femminili. Si tratta di un episodio che ha fatto giurisprudenza dal momento che a lungo si è parlato anche di un potenziale processo per abuso. Ora bisogna appurare le responsabilità anche dell’allora commissario tecnico Jorge Vilda.