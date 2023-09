Offerta monstre, Giuntoli ci pensa: gennaio si avvicina

Giuntoli deve valutare un’offerta allettante pervenuta alla Juventus per una delle sue stelle: nel mercato di gennaio può esserci l’addio.

È ancora aperto il cantiere Juventus, e dopo la sconfitta col Sassuolo dubbi e malumori dei tifosi sono subito riemersi. Ma il problema principale del club bianconero resta, innanzitutto, l’impossibilità di rinforzare la rosa senza fare sacrifici importanti sul mercato. Decisa a trattenere stelle come Vlahovic e Chiesa, la Juve deve guardare altrove per le cessioni, con rotta verso il mercato di gennaio. E un’offerta dall’estero sarebbe già nell’aria.

Giuntoli deve infatti valutare se valga la pena di cedere a metà stagione uno dei titolari di Allegri, in un settore peraltro nevralgico del campo e in cui i bianconeri hanno dimostrato di avere non pochi problemi. Una possibilità su cui pesa ovviamente la cifra proposta per la cessione, che dalle prime indiscrezioni è particolarmente allettante. Stiamo parlando di 40 milioni, che permetterebbero al club torinese di fare una buona plusvalenza rispetto al prezzo di acquisto.

Secondo il sito spagnolo ‘Fichajes.net’, alla Juventus sarebbe pervenuta un’offerta del Tottenham per Bremer, il centrale brasiliano di 26 anni, arrivato nell’estate del 2022 dal Torino. Il club allenato da Postecoglu cerca nuove pedine per la propria difesa, e avrebbe individuato in Bremer la pedina fondamentale per la prossima finestra di mercato. Offerta allettante, ma ancora da valutare, perché Giuntoli potrebbe ricevere altre richieste per il centrale nei prossimi mesi.

La cessione di Bremer sul banco: cosa deve valutare Giuntoli

Il ds della Juventus dovrà tener conto di molti aspetti, in questa trattativa. 40 milioni è la cifra spesa dalla Juve per il giocatore poco più di un anno fa, ma l’ammortizzazione dopo la prima stagione permetterà comunque una piccola plusvalenza.

Poco, rispetto alle reali necessità dei bianconeri, ma va tenuto presente che sarà difficile ottenere di più per il brasiliano. La Juve infatti lo acquistò a un prezzo molto più alto di quello che era ritenuto il suo valore, per vincere il braccio di ferro con l’Inter.

Quella cifra rende difficile rientrare oggi della spesa con un ampio margine di guadagno, anche perché nel frattempo le prestazioni del difensore non sono state così irresistibili. Bremer non ha certo deluso, ma non è nemmeno stato il colpo in grado di mettere a posto la difesa bianconera, e ha mostrato dei limiti soprattutto a livello internazionale.. Sull’altro lato della medaglia, Giuntoli deve considerare che una cessione del brasiliano sguarnirebbe la difesa, già carente di uomini di alto livello.