Si è rotto di nuovo, la situazione è molto seria

Nuovo infortunio per il calciatore che milita in Serie A e forte preoccupazione per club e tifosi. Ecco qual è la reale situazione attuale.

Il campionato di calcio di Serie A è incominciato da poco, ovvero da circa un mese, con tanto di prima sosta per le nazionali nel mezzo. Difficile fare previsioni o bilanci rispetto a quello che si è visto nei primi 4-5 turni.

Ma sicuramente alcuni club possono cominciare a giudicare quelli che sono stati i colpi di mercato in estate e valutare se vi sono mancanze o accorgimenti da fare nella rosa. Tra le società più attive in estate si è vista sicuramente la Roma, che nonostante i paletti imposti dall’Uefa sugli ingaggi, è riuscita a rimpolpare il parco giocatori.

José Mourinho può sicuramente essere contento di avere a disposizione un centravanti come Romelu Lukaku, ma anche altri elementi di primo piano che potranno dare una mano e soprattutto più scelta allo stesso tecnico. Eppure uno dei rinforzi primari continua ad avere grossi problemi e rischia di rappresentare un buco nell’acqua.

Renato Sanches, altra lesione muscolare: il portoghese è già un caso per la Roma

Stiamo parlando di Renato Sanches, forte centrocampista portoghese arrivato dal PSG in prestito. Ma il problema è che si tratta di uno dei calciatori europei muscolarmente più delicati in circolazione.

La sua storia clinica già parla per lui, visto che negli ultimi anni è riuscito a giocare al massimo poco più di 20-25 partite a stagione, per via dei ripetuti stop muscolari. Dopo il debutto contro la Salernitana ad agosto, Sanches si è fermato per un risentimento non grave e Mourinho ha deciso di ripristinarlo in tempo per Roma-Empoli.

Domenica scorsa il portoghese ha debuttato da titolare con gol, giocando 45′ a pieno ritmo. Così è stato confermato dal 1′ anche in Europa League contro lo Sheriff, ma dopo una ventina di minuti si è fermato per un dolore alla coscia che lo ha costretto ad uscire dal campo.

Gli esiti degli esami strumentali sono stati una mazzata: lesione di primo grado alla coscia destra, ovvero almeno 15 giorni di stop forzato. In totale 98′ giocati con la Roma e già due infortuni subiti. Un vero e proprio caso, che Mourinho ha commentato in maniera a dir poco stizzita: “Al Bayern non capivano cosa avesse Renato Sanches, al Psg lo stesso, noi facciamo fatica a capire. Ha avuto un infortunio, ha recuperato, ha giocato un tempo contro l’Empoli ed era super a posto per giocare oggi. Poi ha sentito qualcosa”.

Il numero 20 della Roma tornerà presumibilmente dopo la sosta di ottobre, ma diventa un problema nelle rotazioni di centrocampo. Con Tiago Pinto che si è già preso la responsabilità del suo acquisto davanti a tutti.