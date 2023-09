Serie A: infortunio grave, l’esito degli esami

Arrivano le prime indicazioni riguardo le condizioni e i tempi di recupero del calciatore che si è infortunato nell’ultimo turno di Serie A dopo un brutto scontro di gioco.

Movimento innaturale della gambe che ha comportato tanta paura nell’immediato e ci sono state anche le prime dichiarazioni ufficiali da parte di esponenti massimi del club che hanno dato dei primi aggiornamenti.

Adesso bisognerà capire quanto tempo resterà fuori uno dei giocatori più importanti della società che sta ottenendo buoni risultati e vuole continuare a restare a questi livelli.

Infortunio Serie A: il calciatore fa gli esami

Bisognerà subito capire che tipo di entità di infortunio è stata provocata in queste ore da parte del calciatore che si è fermato e dovrà stare fermo per diverso tempo. Si teme un lungo stop, ma sembra essere scongiurato l’infortunio gravissimo che gli avrebbe potuto determinare il corso della stagione.

Adesso però ci saranno degli esami da fare per capire quando tornerà in campo il giocatore di Serie A che si è fatto male nell’ultimo turno. L’infortunio è sembrato subito grave.

Verona: infortunio Doig, le condizioni e gli esami

E’ Doig del Verona che si è infortunato contro il Bologna. Un bruttissimo movimento della caviglia che è rimasta sotto e ha costretto ad uscire dal campo il giocatore non sulle sue gambe.

Grande agitazione e preoccupazione, fino a quando però poi è arrivata la notizia riguardo quella che sembra essere una leggera positività da parte del Verona per l’infortunio di Doig con le condizioni sono sembrate migliori di quanto ci si aspettava.

Tempi recupero Dogi: quando rientra

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda i tempi di recupero di Doig e quando rientrerà con il Verona. Il giocatore potrebbe stare a riposo per circa 1 mese se non dovesse trattarsi di nulla di particolarmente grave, perché i legamenti sono stati interessati ma non dovrebbe esserci niente di rotto.

Solo gli esami ci diranno di più sulle condizioni di Doig che con il Verona, intanto, spera in un esito positivo per questa notizia. Intanto, per quello che è stato l’infortunio del giocatore sono arrivate delle parole di conforto da parte dell’allenatore Marco Baroni verso i tifosi e gli appassionati di Fantacalcio:

“Grande preoccupazione iniziale, ma sembra sia solo una brutta distorsione. Ho parlato col ragazzo. Faremo degli accertamenti, ma sembra scongiurata la gravità dell’infortunio. Non dovrebbe essere una lesione importante”.