Svolta in panchina, scelto Gattuso: sarà lui il nuovo allenatore

Fermo dalla sua ultima, deludente, esperienza sulla panchina del Valencia, Gennaro Gattuso è pronto a tornare a mettersi in discussione in una piazza importante, una delle più vincenti della storia del calcio europeo.

Nelle scorse ore si sarebbero infatti notevolmente intensificati i contatti con la dirigenza del club, che dopo un inizio di stagione terrificante avrebbe scelto di puntare proprio sulla figura dell’allenatore italiano per tentare di dare una scossa a tutto l’ambiente, oltre che alla squadra ovviamente.

Le prossime ore saranno quasi sicuramente quelle decisive per il raggiungimento dell’accordo fra le parti, che mai come ora sembrano essere vicine ad una stretta di mano. Gattuso è dunque pronto a conquistare il suo nuovo popolo, nella speranza che possa risollevare le sorti di una nobile decaduta del calcio europeo.

Gattuso torna in panchina: sarà lui il prossimo allenatore

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gennaro Gattuso, libero da praticamente più di sei mesi dopo l’ultimo esonero rimediato a Valencia. Il nome dell’allenatore italiano, che fa del carisma la sua arma vincente, nonostante il fallimento in Spagna, è stato accostato con insistenza a diverse panchine importanti nel corso di quest’estate, ma nessuna di queste soluzioni alla fine avrebbe convinto l’ex Milan che, come spesso dichiarato, altro non era che in attesa del progetto giusto.

Questo, a stagione in corso, sarebbe finalmente arrivato, quasi quando nessuno più ci sperava. Nelle scorse ore, infatti, una ghiotta opportunità si sarebbe presentata per Gennaro Gattuso, che non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire quest’opportunità di rivalutare la sua nome di allenatore, considerato anche il blasone della panchina in questione. Da che erano semplici rumors, nelle scorse ore questi si sono tramutati sempre di più in realtà, visto anche l’intensificarsi dei rapporti fra le parti.

Oramai ci siamo, manca davvero pochissimo, ma per la stampa spagnola è cosa praticamente fatta. Secondo i colleghi iberici, infatti, Gennaro Gattuso è ad un passo dalla panchina del Lione.

Sembra davvero una mera questione di tempo prima che Gennaro Gattuso diventi il nuovo allenatore del Lione. L'italiano, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Valencia, sarebbe il prescelto della dirigenza francese per cercare di dare una svolta alla stagione dell'OL.

Prima di arrivare e firmare col Lione, però, Gattuso aspetta l’esonero di Laurent Blanc, che pare essere però imminente dopo un inizio di stagione a dir poco traumatico dell’OL, addirittura ultimo in classifica in Ligue 1 ad un solo punto.

Le prossime ore potrebbero dunque essere quelle decisive per il raggiungimento dell’accordo fra il Lione e Gennaro Gattuso. Le parti sono in costante contatto per trovare una quadra sugli ultimi dettagli, che non dovrebbero però incidere negativamente sulle trattative.