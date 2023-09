Zaira Nara tutta in pelle: outfit da sogno

La sorella di Wanda Nara è letteralmente scatenata dal suo ritorno a Buenos Aires: la mise manda in tilt il suo profilo

La sensualità, il fascino, l’armonia delle forme, non sono cose che si comprano al mercato. Né tantomeno con un cospicuo conto in banca, che tra l’altro la diretta interessata può vantare. Ma lei, Zaira Nara da Boulogne sur Mer, Argentina, ne ha da vendere. Non ha bisogno di tanti mezzucci per primeggiare sui social come sta facendo ormai da diversi mesi a questa parte.

E così, dopo averla ammirata svestita, conturbante, maliziosa e piccante tanto dalle spiagge di Ibiza quanto da quelle della Thailandia passando per il Brasile, la sorella della sempre chiacchieratissima – ultimamente, purtroppo, per problemi di salute – Wanda, continua a stupire. Per avere un’idea di quanto sia in ascesa la famosa conduttrice e presentatrice argentina, basta dare un’occhiata all’incremento dei suoi followers su Instagram.

All’inizio della stagione estiva si contavano già sul ragguardevole numero di 5 milioni. Ora sono diventati 6 milioni e 100 mila. E il tassametro corre all’impazzata. Il motivo è presto spiegato: in special modo negli ultimi 3 mesi l’affascinante sudamericana ha alzato a dismisura la temperatura delle sue condivisioni. Non che prima si facesse ritrarre solo intenta fare colazione vestita in abiti borghesi, intendiamoci, ma l’estate ha portato in dote una serie di post che definire bollenti è dire poco.

Zaira Nara fa strage di cuori: la pelle spopola

Come vi abbiamo anticipato, la stagione calda è stata densa di spostamenti e di viaggi per la 35enne argentina. Non avevamo ancora citato, perché cronologicamente antecedente al periodo estivo, la redditizia apparizione al Festival di Cannes, dove ha ovviamente spopolato con la sua avvenenza.

Tornata in patria, in quella Buenos Aires sede di molte sue collaborazioni, Zaira ha inizialmente partecipato ad una campagna pubblicitaria in cui, quasi come omaggio allo storico look della sorella, ha sfoggiato dei capelli biondo platino.

Di queste recenti istantanee ci si ricorda soprattutto per una maglia trasparente con effetto ‘vedo non vedo‘ sul lato A che ha rischiato seriamente di far chiudere il suo profilo per eccesso di like. Sempre nella Capitale, la bella Zaira ha proseguito nella sua massiccia opera di autopromozione della propria figura. Stavolta, grazie all’ennesimo brand di cui è testimonial, è passata alla pelle nera.

Eccola, più affascinante che mai, con un look aggressive che ricorda nemmeno troppo alla lontana – sebbene le differenze tra i due personaggi siano evidenti – l’abbigliamento normalmente sfoggiato da Zoe Cristofoli, la regina della moda hardcore. Zaira, nemmeno a dirlo, sarà anche meno formosa, ma in quanto a sensualità non teme davvero alcun confronto.