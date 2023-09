Roma, Mourinho annuncia: “C’è un problema grave”

Mourinho si difende e fa un’accusa gravissima alla squadra della Roma, l’ha detto in diretta nel post partita contro il Genoa.

Peggiore inizio, nell’era dei tre punti, per la Roma in campionato. Una delusione enorme per José Mourinho che, nel post partita contro il Genoa, ha detto la sua riguardo la pesante sconfitta per 4 a 1. Una situazione che condanna i giallorossi ai bassi fondi dell’attuale classifica di Serie A. Ecco le accuse dello Special One che non ha nascosto i problemi presenti all’interno dello spogliatoio.

Enorme delusione per la Roma che è uscita sconfitta dal Ferraris con una punizione davvero severa. Un 4 a 1 che fa riflettere, soprattutto José Mourinho che nel post partita ha lanciato delle stoccate alla squadra. Adesso serve la reazione per poter dare una svolta a questa stagione che è iniziata nel peggiore dei modi.

Genoa-Roma: intervista a Dazn di José Mourinho

Ecco le parole del tecnico della Roma Mourinho dopo la sconfitta contro il Genoa. L’allenatore portoghese ha analizzato la prestazione dei suoi e chiarito alcuni aspetti riguardo, soprattutto, la fase difensiva.

“Prestazione più brutta della sua gestione? Mi scuso, non ho tanto da dire. Non ho voglia di parlare. Ho semplicemente salutato i giocatori, con loro non ho affrontato alcun argomento sulla gara di oggi. Ecco perché non mi sento di analizzare la partita con gli ospiti in studio. Abbiamo iniziato male, il gol subito è stato brutto. Abbiamo avuto una reazione con il pareggio. Dopo c’è stato l’infortunio di Diego Llorente e la struttura difensiva della squadra è iniziata a peggiorare. Con il 2-1 e Mancini ammonito, abbiamo deciso di sostituirlo e cambiare modulo. Dopo il 3-1 la partita è finita, poi c’è stato il disastro totale con il 4-1”.

“12 gol subiti? Sono crollate le certezze difensive. Non voglio aggiungere altro. Non è corretto dire che abbiamo perso solidità perché mancano dei giocatori. E’ la conseguenza anche dello spirito di squadra e del lavoro collettivo in fase difensivo. Poi ogni tiro che fanno è gol, è un momento che va così”.

Roma: come si esce da questa crisi? La strategia di Mourinho

Infine, Mourinho ha svelato anche i prossimi obiettivi della Roma che dovrà uscire da questa crisi di risultati che ha prodotto in campionato appena cinque punti in sei partite.

“Con questo gruppo dobbiamo uscire da questa situazione. Non c’è mercato, nessuno arrivo e nessuno va via. Questa è la rosa che abbiamo con le sue qualità e i problemi. Non c’è tempo da perdere. Fa male al cuore quest’avvio, per il mio amore ai romani. Però domani siamo a Trigoria a lavorare, pensiamo alla prossima partita che diventa molto importante per noi”.