Genoa Milan: infortunio dell’ultimo istante, tempi di recupero lunghi

Il Milan si gioca una partita importantissima contro il Genoa a Marassi: sono emerse difficoltà dell’ultima ora e il top salterà la partita.

I rossoneri sono chiamati a un’altra prova di forza contro una squadra in grande forma e che può fare affidamento su un gioco molto divertente e finalizzato a dare spettacolo in zona offensiva. La situazione è in continuo divenire e proprio in queste ore è stato annunciato un nuovo forfait importantissimo.

Genoa Milan vedrà la pesantissima assenza del top player. I due allenatori stanno già correndo ai ripari per cambiare assetto tattico e provare a vincere la partita.

Nuovo infortunio: salta Genoa Milan

La partita tra Genoa e Milan può dire moltissimo sul campionato di entrambe le squadre. I rossoblù sono reduci da un filotto di risultati utili che Gilardino spera possa non fermarsi contro la sua ex squadra. Dall’altra parte il Milan intende continuare a stare in vetta, vincendo anche contro il Grifone.

La partita tra Genoa e Milan sarà certamente molto complessa per entrambi gli allenatori. Ci sono molte difficoltà da dover gestire in questa gara che arriva dopo gli impegni europei e prima della partenza di molti calciatori per raggiungere le rispettive nazionali.

Le troppe partite ravvicinate creano enormi problemi per gli allenatori e ora c’è un nuovo infortunio pesantissimo da tenere in considerazione.

Genoa, infortunio e tegola pesante: salta la partita con il Milan

Il Genoa di Alberto Gilardino è quota 8 punti in 7 partite giocate, con le ultime due settimane che hanno portato grande entusiasmo ai rossoblù. La vittoria contro la Roma è andata a unirsi alle grandi prestazioni messe in campo contro Napoli e Lazio – un pareggio e una vittoria – che fanno del Genoa una delle “piccole” più pericolose per le “grandi” del nostro campionato.

Come era stato già immaginato nei giorni scorsi, il Genoa ha perso Mateo Retegui per infortunio. La conferma è arrivata direttamente dal club che ha diramato la lista dei convocati per la partita contro i rossoneri e tra gli attaccanti non figura il nome dell’italo-argentino.

L’infortunio di Retegui costringe Alberto Gilardino a cambiare le carte in tavola e a trovare un’altra soluzione in attacco. Per Stefano Pioli, invece, la notizia è ottima visto che mancherà il finalizzatore principale degli avversari.

Retegui out per infortunio: salta anche la Nazionale

Mateo Retegui out per infortunio. Il bomber italo-argentino è costretto a saltare la partita contro il Milan ma anche il doppio impegno della Nazionale Italiana che giocherà contro Malta e Inghilterra per le qualificazioni ai prossimi Europei.

“Retegui ha ancora dolore al ginocchio”, aveva annunciato Alberto Gilardino alla vigilia di Genoa Milan. L’attaccante non sarà disponibile e per il Grifone è una grande perdita, visto che il timore, ora, è un forfait per più di due settimane.