Juventus, clamoroso Pogba: il suo nuovo misero stipendio

Poche ore fa è arrivata fa la notizia della conferma della positività alle controanalisi: ecco il suo stipendio come cambierà, brutte notizie per Pogba

Continuano le brutte notizie in casa Juventus. Paul Pogba non potrà essere impiegato da Massimiliano Allegri: a partire da oggi, dopo la conferma della positività al testosterone, guadagnerà sempre di meno. Ora ci sarà un processo dove rischia fino a quattro anni di squalifica, ecco le ultime in casa bianconera.

Ancora un polverone in casa Juventus. I tifosi bianconeri speravano così di rivedere Paul Pogba in campo con la lieta notizia che però non è arrivata. La conferma della positività è arrivata pochi minuti fa: un massimo di quattro anni di squalifica, due soltanto se dovesse confermare la sua involontarietà nell’assumere proprio quella sostanza che ha preso su prescrizione di un medico americano. Un anno di stop, infine, in caso di patteggiamento con uno sconto della pena.

Allegri ha cercato di recuperarlo sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Ha fatto anche il suo debutto stagionale: le ultime stagioni sono state completamente da dimenticare bloccato da numerosi infortuni. Ecco quanto guadagnerà ora con il suo nuovo misero contratto.

Juve, Pogba guadagnerà pochissimo: ecco il suo nuovo stipendio

Un momento decisivo per quanto riguarda anche le decisioni per il suo futuro. Un fiume in piena nella vita di Paul Pogba, che era intento anche a risolvere alcuni problemi familiari davvero importanti dopo le estorsioni arrivate da suo fratello. Ora il centrocampista francese ha sette giorni per presentare le memorie difensive e sarà interrogato nell’arco di 2/4 settimane come rivelato dal giornalista Schira.

Cambierà anche il suo stipendio incredibilmente: da un ricco contratto di 8 milioni di euro più bonus a circa 27mila, il minimo sindacale per qualsiasi giocatore di Serie A. Ora la Juventus cercherà anche un accordo totale: è prevista anche la possibile risoluzione contrattuale in caso di conferma della squalifica. Ora la partita si giocherà in Tribunale con un colpo di scena davvero a sorpresa.

I prossimi giorni saranno così decisivi per capire quale strada prendere: la cosa certa è che Pogba non potrà scendere nelle prossime settimane per risolvere i suoi numerosi problemi fuori dal campo. La sua classe è indiscutibile, ma alcune scelte non si sono rivelate azzeccate per il suo futuro. Ecco il cambiamento di vita totale per il campione francese.