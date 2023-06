Georgina Rodriguez è una sirena: mini bikini e anello da 700mila euro

Georgina Rodriguez è un concentrato di stile e sensualità unico in vacanza: look pazzesco in costume e un anello da favola

Continuano a far parlare di sé, ed è inevitabile in questo periodo, le vacanze dei vip. In particolar modo quelle dei calciatori e delle loro compagne. Anche dall’estero, in molti hanno scelto l’Italia, che conferma di essere una meta turistica pregiata. E dalle nostre parti si è rivisto anche Cristiano Ronaldo insieme a Georgina Rodriguez e ai loro figli.

I nostri mari sono rimasti nel cuore del fuoriclasse portoghese, che da qui ha deciso di iniziare le sue vacanze una volta conclusi gli impegni con l’Al Nassr e la sua nazionale. La famiglia Ronaldo si trova in questi giorni in Sardegna, su uno yacht di lusso, al largo della Costa Smeralda. E le immagini condivise sui social non possono certamente passare inosservate, per tanti motivi.

Salta subito all’occhio come l’imbarcazione scelta dal giocatore sia di quelle che in pochi possono permettersi. Ronaldo e Georgina sono sereni e affiatati, smentendo tutte le voci che di recente avevano parlato di una crisi tra i due. E c’è un dettaglio che conferma in maniera inequivocabile tutto questo.

Georgina Rodriguez principessa della Sardegna: splendida e seducente, il regalo di CR7 è clamoroso

La splendida Georgina, in forma smagliante, attira l’attenzione di tutto il web con le sue pose in costume, con una sensualità ormai diventata iconica e che non lascia indifferenti. Negli ultimi scatti, soprattutto, fa sfoggio con fierezza dell’anello di fidanzamento che le ha regalato Ronaldo.

Un anello di diamanti molto vistoso, che indossa anche tuffandosi in acqua dalla scaletta della barca. Il gioiello, stando a quanto riportato dal ‘Sun’, vale ben 700 mila euro ed è di gran lunga il regalo più costoso che sia mai stato fatto da un giocatore a una sua compagna, almeno secondo la statistica curiosa spiegata dal tabloid inglese. Non sappiamo esattamente come abbia fatto il Sun ad estrapolare questo dato e a confrontarlo con tutti gli altri regali mai fatti dai calciatori, ma tant’è. Di certo la cifra è di quelle da far venire i brividi!

Georgina si gode momenti preziosi con il suo compagno e con i figli e naturalmente risalta per fascino incontenibile e acclamatissimo dalla community. Giunta ormai in prossimità dei 50 milioni di followers su Instagram, si prepara dunque, presto, a sposare il suo CR7, per quello che, quando avverrà, sarà uno degli eventi più glam della storia del gossip applicato al calcio, senza ombra di dubbio.