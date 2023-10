Istantanee del glamorous lifestyle di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo: gambe accavallate e gioielli in bella mostra

Cristiano Ronaldo sul rettangolo verde vuole tutta l’attenzione per sé ma nel privato è alquanto schivo. Sui suoi canali social, dove è tra i più seguiti in assoluto, non sono molte gli scatti che lo ritraggono in momenti di vita familiare o quotidiana.

Insomma, CR7 non gradisce che la sua vita privata e soprattutto i suoi affetti siano al centro dell’attenzione. Desiderio più che legittimo quello di non dare in pasto ai media e ai social anche il suo privato più intimo visto che è già sempre sotto i riflettori per essere una star del pallone.

Di diverso avviso è, invece, Georgina Rodriguez, la compagna del fuoriclasse portoghese nonché madre di due dei suoi 5 figli. La modella e influencer spagnola ma di origini argentine non si fa alcuno scrupolo nell’ostentare la sua vita da sogno tra viaggi in jet privati e outfit degni di una principessa saudita.

Quando sei la compagna di vita di Cristiano Ronaldo che, tra i 200 milioni che complessivamente gli accrediterà sul suo conto corrente l‘Al-Nassr e gli introiti derivanti dallo sfruttamento della sua immagine, guadagna quanto fattura un’azienda di medie dimensioni, puoi toglierti qualsiasi sfizio.

La vita da sogno di Georgina Rodriguez: gambe accavallate e gioielli in bella vista

Anche quello di raggiungere la capitale della Francia per assistere in prima fila alle sfilate della Paris Fashion Week (in calendario dal 25 settembre al 3 ottobre) a bordo di un jet privato dal ‘modico’ costo di 20 milioni di sterline.

Sì, puoi permetterti anche questo come testimoniano gli scatti che Georgina Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram: una gallery che apre una finestra sul suo glamorous lifestyle.

La 29enne non si fa proprio mancare nulla, a giudicare dalle foto che documentano il suo recente viaggio a Parigi. Borsetta di coccodrillo griffata, orologio di lusso e braccialetti d’oro al polso e un vistoso anello di diamante al dito.

Eppure, a colpire è un altro dettaglio, il più prezioso ‘gioiello’ della sua parure: stravaccata sull’ergonomica poltrona dello jet di proprietà del compagno, stivali neri alti fino al ginocchio e borsetta adagiata sul ventre, in primo piano campeggiano le sue fantastiche gambe accavallate.

Uno scatto che certifica che in famiglia chi ha le ‘gambe d’oro‘ non è l’ex fuoriclasse della Juventus bensì la sua compagna Georgina Rodriguez. Anche perché con quelle gambe ne ha fatta di strada da quando, prima che scoccasse la scintilla per CR7, era soltanto una sconosciuta commessa di uno store della maison ‘Gucci’ di Madrid. E’ proprio vero che l’amore può tutto e vince ogni cosa…

