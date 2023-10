Juventus-Torino, esonero dopo il derby: le ultime da Tuttosport

Juventus-Torino potrebbe rappresentare il momento della verità per lo scossone in panchina, con i rumors sull’esonero.

Le ultime news riguardanti l’allenatore finito al centro delle critiche dopo il recente pareggio che non ha soddisfatto i tifosi, così come l’intero ambiente a Torino, potrebbero portare a dei ripensamenti durante la sosta, con la volontà di cambiare aria se la situazione dovesse precipitare.

Il club piemontese è partito probabilmente con altri obiettivi, dopo un calciomercato importante e fatto di tasselli che al club mancavano e che adesso, per volontà della società, c’è voglia di macinare risultati che non sono ancora arrivati. Occhio ai rumors sull’esonero, qualora dovessero essere confermate le voci che circolano a Torino.

Juventus-Torino, ambiente non sereno: voci sull’esonero

Non è un bel momento quello che si sta vivendo a Torino, con la società che ha voglia di trovare risultati che fino ad ora non sono stati ottenuti.

Nel prossimo week-end e dopo che entrambi club dovranno stare a guardare le altre connazionali giocare in Champions, Europa e Conference League, arriva infatti la sfida tra Juventus e Torino, derby molto sentito da una parte e dall’altra, con la situazione difficile che sta vivendo un club in particolare tra i due.

Parliamo infatti del Torino, con l’ambiente che non sarebbe serenissimo, come riportato dal quotidiano piemontese che ne ha infatti analizzato il momento. Ivan Juric non sarebbe esente da critiche, con l’esonero che non è da scartare tra le ipotesi al Torino, qualora la situazione dovesse precipitare in granata.

Juric sotto esame: con la Juventus rischia, l’analisi sul possibile esonero

Secondo quanto riferito in prima pagina da Tuttosport, Ivan Juric sarebbe sempre di più sotto esame in casa Torino, con le voci sul suo esonero che cominciano a circolare.

Il Torino in questo momento non è sereno, ha fatto un mercato importante con Cairo che gli ha portato prima di nuovo Vlasic, oltre le richieste tra Tameze e altri tasselli per la sua rosa, così come l’arrivo di Duvan Zapata, acquisto importante per l’economia del club granata.

Acquisti che Cairo vorrebbe vedere finalizzati per l’obiettivo che persegue il Torino da diverso tempo, che è quello dell’approdo in una delle coppe europee, magari la Conference League, competizione che poi sarebbe alla portata di un club come il Torino che vorrebbe arrivarci per stabilizzarsi negli anni.

Torino, il derby rischia di fare fuori Juric: la situazione di classifica

La situazione di classifica non sorride al tecnico croato, Ivan Juric rischia l’esonero qualora dovesse uscire sconfitto con una brutta prestazione nel derby. Il Torino ha raccolto solo nove punti in sette partite, troppo pochi secondo quelli che avrebbe voluto il patron Cairo e, qualora dovesse arrivare appunto un’altra sconfitta, i granata sarebbero ancora più lontani dalle posizioni europee in classifica.