Calciomercato: svolta a sorpresa, il nuovo mister ha firmato

La società ha scelto l’allenatore: ecco l’annuncio che spiazza i tifosi, nuova avventura per il mister.

La società ha appena comunicato l’ingaggio del nuovo allenatore: i dirigenti hanno sfruttato questa pausa delle Nazionali per cambiare guida tecnica e affidarsi ad un nuovo mister che avrà il compito di risollevare l’ambiente. La squadra, reduce da un avvio di stagione davvero deludente, ha tutte le carte in regola per poter aggiustare la classifica. Ecco tutti i dettagli relativi all’accordo che è stato raggiunto tra il club e il tecnico.

L’esonero era già stato comunicato un paio di giorni fa: adesso la società ha annunciato il nome del successore che raccoglierà l’eredità del suo collega. L’allenatore è pronto a subentrare, ha deciso di firmare un contratto annuale con il club che ha deciso di cambiare obiettivi in visto del ritorno in campo che avverrà il prossimo weekend. Questa pausa per le Nazionali servirà al tecnico per preparare le prossime sfide

Calciomercato: annunciato il nuovo allenatore

Nonostante i vari rumors relativi al possibile ritorno in panchina di Gennaro Gattuso, che era stato accostato anche alla squadra del Villarreal, alla fine gli spagnoli hanno optato per un altro tecnico. La decisione è ufficiale: il club ha reso noto i dettagli del nuovo accordo raggiunto nei giorni scorsi con il mister che sostituisce l’esonerato Quique Setien.

C’è il comunicato ufficiale della società che ha nominato come nuovo allenatore del Villarreal Pacheta. Tecnico di grande esperienza ed affidabilità, alla fine la società del sottomarino giallo ha deciso di puntare sul 55enne spagnolo che lo scorso anno ha allenato il Valladolid.

Nuova avventura in Liga, dunque, per l’allenatore che dovrà risollevare le sorti del Villarreal reduce da un avvio di stagione deludente con tre punti conquistati in quattro partite. Numeri davvero deludenti che hanno spinto la società a cambiare guida tecnica ed esonerare Quique Setien, subentrato lo scorso anno Emery e che aveva portato il club al quinto posto in classifica nel corso del campionato 2021-2022.

Pacheta nuovo allenatore del Villarreal: è ufficiale