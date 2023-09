UFFICIALE – Esonero per l’allenatore, al suo posto arriva Nagelsmann

Colpo di scena in panchina, ufficialità arrivata per l’esonero con tanto di annuncio e saluti per l’allenatore.

Al suo posto arriva Nagelsmann nella scelta a sorpresa dopo che per un lungo periodo, il giovane tecnico ex Bayern Monaco era stato pure accostato al Napoli, che ha scelto la via di Rudi Garcia per il dopo Spalletti.

Il tecnico ha preferito prendersi un periodo di pausa dopo l’esonero dal club bavarese che, affidando la guida tecnica a Tuchel, è riuscito a vincere la Bundesliga che rischiava di perdere per mano del Borussia Dortmund. Le cose oggi sono cambiate per Nagelsmann, pronto a vivere un’esperienza di livello importantissimo, considerando il blasone del ruolo che occuperà da qui in avanti.

Ufficiale, esonero per il tecnico: al suo posto c’è Nagelsmann

I calciatori hanno salutato il proprio allenatore, rendendo ufficiale così la scelta di chi ha preferito esonerare il tecnico, dopo i recenti brutti risultati.

Già nel periodo del Mondiale in Qatar, quando la Nazionale è stata eliminata per mano del Giappone, si erano valutate alcune ipotesi, che si sono concretizzate quest’oggi con la possibilità di vedere adesso il tecnico ex Bayern Monaco al suo posto.

Perché la Germania ha esonerato Hansi Flick, in via del tutto ufficiale, rendendo vacante il posto da Commissario Tecnico della Federazione. E a diventare il nuovo CT, secondo le ultime notizie che riguardano la Germania, sarebbe appunto Julian Naglelsmann.

Germania, scelta fatta sull’esonero: i motivi sull’addio di Flick

Hanno ringraziato il proprio allenatore ma, dopo l’addio di Low, il CT della Germania non ha mai convinto. Tant’è che si era pensato al ritorno dell’ex Commissario Tecnico, ma la scelta non cadrà sul suo predecessore.

I motivi che hanno portato alla scelta di esonerare Hansi Flick sono legati alle recenti prestazioni in Nazionale, con la sconfitta per quattro reti a uno a favore del Giappone. A sostituire Flick sarebbe dunque Nagelsmann, in arrivo perla Federazione della Germania.

Naglesmann in Nazionale: c’è anche un’altra ipotesi

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il primo nome per sostituire Flick in Nazionale, cadrebbe appunto su Julian Nagelsmann.

Sul tecnico tedesco però c’è stato anche forte interesse dei club, considerando quello che è stato anche il contatto con alcuni della Saudi Pro League, che avrebbero voluto affidargli un posto in panchina tra i top del campionato. Alla fine, la scelta per un posto in panchina cadrebbe sulla Germania con Nagelsmann che diventerebbe il CT più giovane dell’intera storia della Federazione tedesca.