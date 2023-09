Svolta in panchina: arriva Nagelsmann, annuncio imminente

Julian Nagelsmann è pronto ormai a tornare in panchina. L’annuncio dell’arrivo del tecnico sembra essere ormai imminente.

Terminata improvvisamente l’avventura con il Bayern Monaco, l’esperienza da svincolato di Nagelsmann sembra essere ormai terminata. Pe lui sembra essere pronta la panchina e non ci resta che aspettare le prossime ore per capire se si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca.

Di certo per Nagelsmann si tratta di una occasione importante per rilanciarsi, ma non sarà semplice arrivare alla fumata bianca considerando che il Bayern Monaco potrebbe opporsi a liberare il tecnico. Ma la panchina lo chiama e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Ribaltone in panchina: ecco Nagelsmann

Nagelsmann ha sicuramente voglia di rilanciarsi dopo una esperienza non fortunata sulla panchina del Bayern Monaco. La decisione di interrompere il rapporto da parte dei tedeschi è stata un qualcosa che lo ha segnato e per questo motivo da parte del tecnico c’è voglia di ritornare in campo pe rilanciarsi e dimostrare le sue qualità. Non sarà semplice considerando che, almeno fino a questo momento, il club bavarese non lo ha liberato e, quindi, bisognerà aspettare le prossime ore per capire cosa succederà.

Stando alle ultime informazioni riportate da fichajes.net, Klopp non ha nessuna intenzione di accettare la panchina della Germania e a questo punto Nagelsmann è sicuramente il grande favorito. Il Bayern Monaco sembra essere pronto a dare il via libera a questa avventura anche se bisognerà trovare l’accordo economico e si tratta di un passaggio sicuramente delicato.

Per Nagelsmann la Germania rappresenta sicuramente l’occasione giusta per rilanciarsi dopo un periodo non facile. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca oppure la nazionale tedesca punterà su un altro calciatore.

La Germania pronta a puntare su Nagelsmann

La Germania è ormai pronta a puntare tutto su Nagelsmann, ma prima bisognerà capire se il Bayern Monaco darà il via libera a questa operazione oppure no. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei diretti interessati. Di certo nel giro di poco tempo ci potrebbero essere delle novità mlto più importanti.