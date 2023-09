Handanovic ancora in Serie A: accordo raggiunto

Samir Handanovic ha detto addio all’Inter alla fine della passata stagione e ora è pronto a iniziare una nuova, stimolante, avventura.

Il portiere sloveno è stato importantissimo per i nerazzurri fino alla scadenza del contratto ma già nell’ultimo anno ha giocato molto meno rispetto a quanto era precedentemente abituato. Lasciare i nerazzurri è stato molto complicato per il portiere classe ’84 che ha sperato fino all’ultimo di poter avere ancora una chance con Simone Inzaghi.

La dirigenza e lo stesso allenatore, però, hanno deciso di affidarsi ad altri due portieri esperti e di grande qualità come Sommer e Audero per la nuova stagione.

Inter, la nuova era Handanovic: altra carriera

Per l’Inter è iniziata una nuova era in porta. Samir Handanovic è stato il titolarissimo per 10 anni e solo nella passata stagione ha lasciato il timone ad André Onana, diventato decisivo e fondamentale per il cammino dei nerazzurri sia in Serie A che in Champions League. Ad inizio stagione si è alternato con il portiere sloveno, fino a diventare il titolare inamovibile di Inzaghi.

A fine stagione 2022-23 è scaduto il contratto di Handanovic con l’Inter e non c’è stato modo di rinnovarlo. La società ha deciso di dirgli addio per affidarsi a portieri comunque forti ma anche più giovani.

Il futuro di Handanovic non sarà nel calcio giocato. Il portiere sloveno ha deciso di dire addio ai pali e ai guantoni per iniziare una nuova carriera.

Inter, Handanovic torna in nerazzurro

Samir Handanovic ha lasciato l’Inter al termine della passata stagione e ora ha deciso di iniziare una nuova avventura. Il portiere sloveno si è guardato intorno a lungo e dopo il “no” della società a rinnovare il contratto ha deciso di appendere i guantoni al chiodo.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Handanovic torna all’Inter. Il portiere non sarà più un calciatore ma sarà affidato all’area tecnica di Simone Inzaghi. Ci sono ottimi rapporti tra i due e le novità della sua carriera possono aiutare la squadra.

Ricoprirà un incarico non sportivo all’interno del club. Handanovic sarà un collaboratore, ma nulla è ancora definito con le parti che si risentiranno nei prossimi giorni per definire i dettagli.

Handanovic lascia il calcio: “no” a più offerte

Samir Handanovic ha atteso tutta l’estate per decidere il suo futuro. Il portiere sloveno, in assenza di offerte allettanti da titolare inamovibile, ha deciso di abbandonare il calcio giocato e iniziare una nuova avventura.

Avrebbe potuto militare ancora in Serie A, ma sempre da secondo portiere. Lo ha cercato la Lazio di Maurizio Sarri ma lo sloveno aveva chiesto la titolarità. E lo stesso è successo con molti altri club, anche stranieri, che non potevano garantirgli un minutaggio importante.