Ribaltone in panchina, salta Gattuso: scelto il nuovo allenatore

Ennesimo ribaltone registrato in questo complicato inizio di stagione per il club. Si credeva che Gennaro Gattuso potesse essere il nuovo allenatore della squadra, ma il presidente ha compiuto un clamoroso dietrofront.

Stando infatti a quanto riportato nelle ultime ore, il proprietario del club avrebbe chiuso ogni forma di contatto con l’allenatore italiano perché non pienamente convinto di questa soluzione.

A fronte di questo nel corso della giornata tanti nomi di allenatori liberi sono stati accostati alla panchina del club, ma a quanto pare il presidente avrebbe già le idee abbastanza chiare. Le prossime potrebbero essere ore decisive per capire chi effettivamente avrà scelto la società.

Niente Gattuso: dietrofront del presidente

Clamoroso quanto sta succedendo attorno alla panchina del club in questi ultimi giorni. Dopo un inizio di stagione disastroso, che vede la squadra addirittura ultima in classifica, la dirigenza si è subito messa alla ricerca di un nuovo allenatore, così da poter procedere col tanto richiesto esonero dell’attuale.

Nel corso di questi giorni sono stati messi in mezzo tanti nomi, ma quello che più pareva convincere piazza e dirigenza era quello di Gennaro Gattuso. A conferma di questo l’italiano sembrava fosse addirittura ad un passo dall’approdare in panchina, considerato anche di come e quanto si è detto nel corso degli ultimi giorni, ma incredibilmente lo stesso presidente avrebbe fatto un dietrofront inaspettato andando a stravolgere completamente le carte in tavola, stupendo tifosi e Gattuso in primis, pronto con le valige in mano.

Stando infatti a quanto riportato da Olympique-et-Lyonnais sul proprio profilo X, John Texor alla fine non è più poi così tanto sicuro della soluzione italiana per la panchina della sua squadra. A fronte di questo, stando a quanto riportato dalla pagina francese, Gennaro Gattuso non diventerà più l’allenatore del Lione.

Niente Lione per Gattuso: l’idea di Texor

A quanto pare John Texor avrebbe bocciato l’idea Gattuso per la panchina del Lione. L’italiano sembrava potesse essere l’uomo giusto per i francesi, soprattutto per carisma, ma a quanto pare il proprietario americano ha in mente idee di calcio, e profili, completamente diversi.

Non a caso oggi Olympique-et-Lyonnais ha parlato proprio di questo, svelando addirittura che in queste ultime ore un altro profilo sarebbe diventato il preferito del Lione per il ruolo di allenatore. Al momento nessun nome è ancora uscito fuori, Texor vorrebbe provare a mantenerlo segreto almeno fino all’accordo, ma dalle Groupama Stadium le voci corrono, e qualche ipotesi sarebbe già salita a galla.

Lione, salta Gattuso: chi come nuovo allenatore?

Se neanche Gattuso sarà il nuovo allenatore del Lione, chi si siederà sulla gloriosa panchina del club francese? Esclusi da questa lista lo stesso italiano e Graham Potter, che ha già negli scorsi giorni rifiutato l’incarico, la lista di possibili tecnici si riduce notevolmente.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, il Lione ha scelto Fabio Grossso. Il club ha scartato l’ipotesi Gattuso e ha deciso di puntare su un altro Campione del Mondo.