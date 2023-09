Giallo in Nazionale, infortunio prima del derby: l’annuncio del tecnico

Spunta il giallo in merito all’infortunio del calciatore, nella settimana che anticipa il derby di Milano, tra Inter e Milan.

Non sono chiare le condizioni legate al suo infortunio con un attrito vero e proprio tra società e Federazione per quanto sta accadendo in queste ore, proprio nei giorni che anticipano la sfida a San Siro che sarà sabato alle 18, tra Inter e Milan.

Un derby, quello a Milano, che conta tantissimo. E uno dei calciatori, protagonisti della stessa gara che si giocherà, è al centro di un giallo vero e proprio legato al suo infortunio.

Infortunio e giallo in Nazionale: è successo in vista di Inter-Milan

È successo nei giorni che precedono Inter-Milan, sfida già ai vertici – considerando i nove punti a testa dei club in Serie A – del campionato italiano, con il giallo legato all’infortunio di uno dei calciatori che potrebbe essere protagonista del match di sabato.

Nel tardo pomeriggio di sabato, precisamente alle 18, Inzaghi sfiderà Pioli ed entrambi avranno da dover riguardarsi per quanto riguarda alcune scelte. Da una parte il Milan con l’assenza per squalifica di Tomori e le condizioni di Kalulu che sono da valutare, dall’altra Inzaghi con il giallo sull’infortunio di uno dei calciatori finito comunque in Nazionale.

Si tratta di Alexis Sanchez, calciatore che sarebbe infortunato ma che è stato comunque convocato dal Cile, facendo discutere e non poco i tifosi dell’Inter e la stessa società nerazzurra.

Inter, infortuno Sanchez: spunta il giallo, il motivo

L’infortunio di Alexis Sanchez, considerando quella che è stata poi la convocazione con il Cile con tanto di presenza poi nella sfida da giocare, ha fatto storcere il naso alla stessa Inter e i suoi tifosi.

L’Inter avrebbe voluto trattenere il giocatore, che ha raggiunto comunque il ritiro in Cile nonostante il suo infortunio e la sua condizione precaria. Scenderà in campo contro la Colombia e per giunta da titolare, nonostante non sia al 100%. Ne parla il tecnico, ex CT cileno che ai microfoni di En Cancha, ha parlato della sua situazione: “C’è il rischio di farsi male, è una situazione complessa… ma giocherà nonostante i rischi”.

Infortunio Sanchez, parla l’ex Commissario Tecnico

Claudio Borghi, ex CT cileno, conosce benissimo Sanchez e ha parlato così del suo infortunio: “Se gioca è perché sa cosa fa, ha esperienza sufficiente per capire cosa fare in situazioni così. Però secondo me c’è il rischio che si faccia male, l’infortunio in una condizione così è possibile. Sarebbe più complesso poi rientrare da un problema che si aggrava”. Sanchez potrebbe dunque giocare in Nazionale, per poi non essere a disposizione nel derby di Milano.