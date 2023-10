Sarri lascia il calcio, l’annuncio dell’allenatore della Lazio

Maurizio Sarri ha fatto parlare di sè per la sua filosofia di calcio all’avanguardia, ma anche per le sue uscite polemiche: può smettere di fare l’allenatore

Si è fatto conoscere dai primi anni di Empoli per poi imporsi in una piazza davvero importante come quella di Napoli. Maurizio Sarri ha fatto passi da gigante ricoprendo cariche da urlo al Chelsea e alla Juventus: il suo marchio di fabbrica, il Sarrismo, è stato esportato anche all’estero. Da due anni è alla guida della Lazio, ma ora può dire addio al calcio.

La sua bravura come allenatore è fuori discussione, ma spesso si è lasciato andare a polemiche davvero feroci con la stampa. Il suo modo di vedere calcio e le varie competizioni è un po’ differente rispetto ai tempi attuali. Ora il suo annuncio in conferenza stampa ha fatto presagire così ad un colpo di scena davvero decisivo. Maurizio Sarri può dire addio al calcio smettendo di fare l’allenatore: ecco il motivo del suo annuncio che ha lasciato tutti senza parole.

Sarri, l’addio al calcio: la verità del suo annuncio

Come allenatore si è fatto strada a poco a poco partendo dalle categorie inferiori. Poi le sue scelte si sono rivelate giuste andando così a farsi strada nel calcio che conta collezionando panchine in Champions ed in Europa League.

Ai microfoni di Sky Sport Maurizio Sarri è diventato nuovamente polemico a causa del calendario ricco di impegni: “Se dovesse continuare così, smetterò di allenare: è un calcio che non mi diverte. Mi sveglio la mattina e non mi importa più contro chi giochiamo dopo poche ore”. Tante gare ravvicinate senza poter preparare la partita in nessun modo: questo è un problema per l’allenatore toscano che ha sempre dato il meglio di sè nella settimana tipo. Un modo di vedere le cose in maniera totalmente differente rispetto al passato quando si gioca sicuramente di meno.

Un annuncio che ha scosso già l’ambiente biancoceleste: l’ennesima polemica sul calcio attuale sempre zeppo di impegni nel calendario. Ora la Lazio sarà protagonista in Champions League contro il Celtic: così i biancocelesti cercheranno di collezionare tre punti decisivi per sperare nel passaggio del turno.